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Yem bırakılan alana koşan yılkı atları böyle görüntülendi - Son Dakika

Yem bırakılan alana koşan yılkı atları böyle görüntülendi

02.02.2022 19:24

Yem bırakılan alana koşan yılkı atları böyle görüntülendiSİVAS Sivas'ta DKMP ekiplerinin yem bıraktığı alana gelen yılkı atları drone kamerasına takılırken, atların bembeyaz alanda koşması renkli görüntülere sahne oldu.

Yem bırakılan alana koşan yılkı atları böyle görüntülendi

SİVAS Sivas'ta DKMP ekiplerinin yem bıraktığı alana gelen yılkı atları drone kamerasına takılırken, atların bembeyaz alanda koşması renkli görüntülere sahne oldu.

Doğa Koruma ve Milli ParklarSivas Şube Müdürlüğü kış aylarında yaban hayvanlarını unutmuyor. Ekipler yaban hayvanları için doğaya yem bırakma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri geçtiğimiz günlerde Kangal Yama Dağı Bektaş Köyü arazisine yem bıraktı. Yem bırakılan alana gelen yılkı atları ekiplerin drone kamerasına takıldı. Yılkı atlarının karla kaplı alanda koşması ve yemlenmesi eşsiz görüntülere sahne oldu.

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Milli, Sivas, Drone, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yem bırakılan alana koşan yılkı atları böyle görüntülendi - Son Dakika


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