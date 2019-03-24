Son Dakika Haberleri: Yem Bitkileri Destekleme Ödemeleri Başladı

Yem Bitkileri Destekleme Ödemeleri Başladı

45 dakika önce

Iğdır'da çiftçiler yem bitkileri hibe destekleme ödemelerini 22, 29 Mart ile 5 Nisan tarihlerinde Ziraat Bankasından çekebilecek.

Yem Bitkileri Destekleme Ödemeleri Başladı, System.String[]
Iğdır'da çiftçiler yem bitkileri hibe destekleme ödemelerini 22, 29 Mart ile 5 Nisan tarihlerinde Ziraat Bankasından çekebilecek.

Yem bitkileri ödemelerinin başlaması ile ilgili açıklamalarda bulunan Iğdır Tarım ve Orman ve Müdürümüz Özkan Yolcu, "Yem bitkileri ilimizin ürün deseni yelpazesinde önemli bir yere sahiptir.Yem bitkileri üretimi, Hayvancılık sektörünün gelişmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. İlimizde Yem bitkisi üretim alanlarını artırmak için çiftçilerimizi hibe olarak desteklemeye devam edeceğiz. İlimizde, 2018 yılında 83 bin 516 dekar alanda,Yonca, Silajlık Mısır, Korunga ve Fiğ üretimi yapan, 2 bin 306 çiftçimize toplamda, 9 milyon 601 bin 148 TL. hibe desteği ödemesi yapmaya başladık. Çiftçilerimiz,Yem bitkileri destekleme hak edişlerini, T.C. kimliklerinin son hanesini takip ederek Ziraat Bankası'ndan alabilirler" dedi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:59 Kaynak: İHA

5 Nisan, Iğdır, Güncel
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