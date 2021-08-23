Yem bitkisinin yerini tropikal meyve aldı - Son Dakika
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Yem bitkisinin yerini tropikal meyve aldı

23.08.2021 16:32
Yem bitkisinin yerini tropikal meyve aldı

Adana Yumurtalık'ta yaşayan Onur Güldiker, köylerinde büyükbaş hayvanlar için yem ektikleri tarlayı tropikal meyve üretim serasına dönüştürdü.

Adana Yumurtalık'ta yaşayan Onur Güldiker, köylerinde büyükbaş hayvanlar için yem ektikleri tarlayı tropikal meyve üretim serasına dönüştürdü. Projeye yaklaşık 100 bin lira yatırım yaptığını belirten Güldiker, emeklerinin karşılığını aldıklarını, gelirlerinin her yıl artacağını söyledi. Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yaşayan Onur Güldiker abisi Uğur ve annesi Döndü Güldiker'in destekleriyle köylerinde herkesin olmaz dediği tropikal meyve üretim serası kurarak ilki gerçekleştirdi.

Ailelerinin büyükbaş hayvanlar için ot ektikleri tarlayı tropikal meyve ve fidan üretim merkezine dönüştüren Onur ve Uğur Güldiker kardeşler, şimdilerde genç çiftçi olarak modern tarım ile tropik meyve üretimi gerçekleştiriyor.

Üretici Onur Güldiker " 2 dönüm arazide çarkıfelek bitkisi ve ejder meyvesi serası yaptık. Daha önce hayvanlar otlasın diye ot ekiyorduk. Ürün araştırıp, ülkemizde de ejder meyvesi ve pasiflora bitkisinin geliştiğini gördük. Bu meyvelerin tüm çeşitlerini yetiştireceğiz. Çevremiz ilk başta bu durumu yadırgadı. Daha önce burada olmaz yapamazsınız diyenler oldu. 6 aylık bir emek var. Şu an bebek gibi bakıyoruz. Her gün sıcaklara aldırmadan tüm zorluklarına rağmen bebek gibi büyütüyoruz. Pasiflora yaprakları çay, meyvesi satılan bir ürün. Saat çiçeği çarkıfelek olarak biliniyor. Birçok alanda şifa ve vitamin deposu olan bir bitki. Yaklaşık 100 bin TL'lik bir yatırım yaptık. İlk yıl yarısını karşılayacağız. Diğer seneler bu gelir artarak sürecek. Antalya, Mersin, Yumurtalık'ta üretim yaparak üretimi daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Fide talepleri yoğun. İlk hasadımızı 2022 yılı Mart ayında yapmayı planlıyoruz. " dedi. adana tropikal meyve üretim

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Yem bitkisinin yerini tropikal meyve aldı - Son Dakika

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