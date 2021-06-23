Yem çuvalını bagajda değil, bagajın üzerinde taşıdı - Son Dakika

Yem çuvalını bagajda değil, bagajın üzerinde taşıdı

DENİZLİ - Denizli'de bir otomobilin bagajı yerine, kaputun üzerine hiçbir önlem alınmadan taşınan yem çuvalı ilginç görüntülere sahne oldu. Türk işi taşıma, trafikteki diğer sürücüler tarafından kayıt altına alındı.

Denizli'nin trafikte en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde bağlanmadan ve hiçbir önlem alınmadan bir aracın bagaj kaputunun üzerinde götürülen yem çuvalı, görenleri hayrete düşürdü. Yem çuvalının Türk işi taşınması, trafikteki diğer sürücüler tarafından kayıt altına alındı.

Bagaj kaputunun üzerindeki bağlanmadan sabitlenmeden yem çuvalının tehlikeli yolculuğu, Atatürk Caddesi üzerinden emniyet ışıklarına kadar sürdü. Otomobil, Deliktaş Mahallesi istikametine yoluna devam etti. Bagaj kapağı üzerinde yaklaşık iki kilometre götürülen yem çuvalının yola düşerek diğer sürücüleri tehlikeye atmaması büyük şans olarak değerlendirildi.