Üye Girişi
Yem endüstrisi MyNutriOpt ile dijitalleşiyor - Son Dakika

Yem endüstrisi MyNutriOpt ile dijitalleşiyor

22.06.2021 10:11
Yem endüstrisi MyNutriOpt ile dijitalleşiyor, System.String[]

Trouw Nutrition, yem ve ham maddelerin içeriğini dakikalar içinde analiz eden modüler hassas besleme sistemi NutriOpt'un ardından hayata geçirdiği dijital platformu MyNutriOpt ile kaliteli yem formülasyonları yapılmasını kolaylaştırıyor.

Trouw Nutrition, yem ve ham maddelerin içeriğini dakikalar içinde analiz eden modüler hassas besleme sistemi NutriOpt'un ardından hayata geçirdiği dijital platformu MyNutriOpt ile kaliteli yem formülasyonları yapılmasını kolaylaştırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yem ham maddeleri içerisinde pek çok değişken bulunuyor. Bu değişkenler, doğru bir analiz sürecinden geçmediğinde hayvan sağlığı için tehdit oluşturabiliyor. Ayrıca, sektörün maliyetlerini düşürmeye, yaşanan yem israfını önlemeye ve zamandan tasarruf edilmesine de yardımcı oluyor.

İçerisinde pek çok değişken bulunan yem ham maddelerinin doğru analiz edilmesi, hayvanların kaliteli bir şekilde beslenmesine olanak sağlıyor. Bu noktada gerçek zamanlı analiz, modelleme ve hesaplama becerileri ışığında inovatif teknolojiler geliştiren Trouw Nutrition, yem ve ham maddelerin içeriğini dakikalar içinde analiz edebilen modüler hassas besleme sistemi NutriOpt'un çözüm ve hizmetlerini dijitalin gücüyle birleştiriyor. Gelişmiş yem yönetimine izin veren MyNutriOpt çevrim içi platformu aracılığıyla hayvan besleme uzmanları, kalite kontrol denetçileri ve yem yöneticileri, tüm kararlarını gerçek zamanlı veriye dayalı şekilde alarak çok daha yüksek verim elde ediyor.

"Hayvan yemi sektörünün hızla dijitalleşmesi noktasında öncü olmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye NutriOpt Dijital Servisler Satış Müdürü Merve Kılıç, yem üretiminin ve diyetlerin formüle edilmesi anında verilen her kararın hayvan performansı ve kar miktarları üzerinde hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yem ham maddelerinin tam bileşimini belirlemek, besin içeriğinin doğru ve hızlı bir şekilde analiz edilmesini sağlamak, bu besinleri hayvanların ihtiyaçlarıyla optimum düzeyde eşleştirmek amacıyla kullanıcılarımıza modüler hassas besleme sistemimiz olan NutriOpt'u sunduk. Böylelikle farklı hayvan türlerine yönelik yem ve ham maddelerin besin içeriklerinin laboratuvara gönderilmesine gerek kalmadan yerinde hızla analiz edilebilmesini sağladık. Şimdi de uzun yıllar süren araştırmalarımız, yoğun AR-GE çalışmalarımız ve dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarımız ile yaptığımız iş birlikleri neticesinde hayata geçirdiğimiz MyNutriOpt ile yem kalitesinin, hayvan performansının ve iş süreçlerinin iyileştirilmesine destek oluyoruz. MyNutriOpt aracılığıyla artık yem profesyonelleri kararlarını gerçek zamanlı verilerin ışığında alabiliyor, uzun vadeli stratejilerini de yine bu veriler doğrultusunda planlayabiliyor. Dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition olarak sektörümüzün iş süreçlerine büyük fayda sağlayacağını düşündüğümüz bu sistemi daha çok çiftliğe ulaştırarak onların iş süreçlerini mükemmelleştirmelerine tanık olmak istiyoruz. Bu benzersiz portal ile hayvan yemi sektörünün hızla dijitalleşmesi ve çok daha verimli hale gelmesine katkı sunma noktasında öncü olmayı hedefliyoruz."

Kılıç, MyNutriOpt'un, hayvan besleme uzmanlarının farklı yazılım programları veya elektronik tablolar kullanarak topladığı yem verilerini tek bir platform üzerinde hatasız bir biçimde işlemesine ve NutriOpt beslenme profili hizmeti aracılığıyla doğru besin profillerini hesaplamasına olanak sağladığını bildirdi.

Yem fabrikalarının yöneticileri ve entegratörlerin, ilgili tüm besleme verilerini tek bir yerde inceleyerek işletmeye dair üretim, yem kalitesi ve iade talepleri konularında daha doğru verilere ulaştığını aktaran Kılıç, bu yaklaşımın yöneticilerin daha doğru stratejiler planlayabilmesine, pazar değişkenlerine daha hızlı yanıt verebilmesine ve çiftlikler için daha kaliteli yemler üretebilmesine yardımcı olduğunu kaydetti.

Kılıç, "Ham madde kalitesi için standartları kolayca belirleyebilecek ve değerler kalite standartlarından farklı olduğunda bunu algılayabilecek şekilde donatılan platform, kalite kontrol süreçlerini de mükemmelleştiriyor. MyNutriOpt'un farklı numunelerden topladığı besin değerlerini otomatik olarak saklaması, ham maddeler ve bitmiş yem üzerinde tutarlı kontrolü desteklemek ve pazar ihtiyaçlarını karşılayacak stratejileri doğru belirlemek adına çok önemli bir rol üstleniyor." ifadelerini kullandı.

kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yem endüstrisi MyNutriOpt ile dijitalleşiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında 11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış! HDP için kritik süreç başladı! Partinin kapanması durumunda tekrar açılması mümkün olmayacak 11:41 HDP için kritik süreç başladı! Partinin kapanması durumunda tekrar açılması mümkün olmayacak CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum 11:34 CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu 11:20 İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı 10:55 Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, 10:46 Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı 10:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! 10:07 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!

Son Dakika Haberleri
12:00 MİT, kırmızı bültenle aranan teröristi etkisiz hale getirdi
11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!
11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu
11:34 CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
11:26 Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı
11:20 İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu
11:18 Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 Dolar güne düşüşle başladı, 8,75'ten işlem görüyor
10:58 TÜİK merak edilen araştırmanın sonuçlarını yayınladı! Gelir seviyesi en yüksek olan il İstanbul
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
MİT'ten sınır ötesi operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi MİT'ten sınır ötesi operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi         
11:41
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Eski koca dehşeti yine can aldı! 3 çocuğunun annesini sokak ortasında öldürüp, kendi kafasına sıktı Eski koca dehşeti yine can aldı! 3 çocuğunun annesini sokak ortasında öldürüp, kendi kafasına sıktı         
11:18
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı         
10:54
Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi         
10:43
Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş         
10:09
Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü         
10:02
Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti         
09:54
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi         
09:19
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
Yılmaz Özdil ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım Yılmaz Özdil ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım         
08:34
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 12:03:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yem endüstrisi MyNutriOpt ile dijitalleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement