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YEM FABRİKALARI İÇİN YAPILAN AVLANMAYA KOTA TALEBİ - Son Dakika

YEM FABRİKALARI İÇİN YAPILAN AVLANMAYA KOTA TALEBİ

03.11.2021 10:57

ZONGULDAK Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, yem fabrikalarına gönderilmek üzere yapılan avcılıkta bir teknenin günde 300 ton hamsi avladığını belirterek, Kota gelmediği sürece hamsi ve diğer balıklara, halkımızın ucuz balık yemesi maalesef hayal kırıklığı dedi.

ZONGULDAK Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, yem fabrikalarına gönderilmek üzere yapılan avcılıkta bir teknenin günde 300 ton hamsi avladığını belirterek, Kota gelmediği sürece hamsi ve diğer balıklara, halkımızın ucuz balık yemesi maalesef hayal kırıklığı dedi.

Zonguldak Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, av sezonunun geçen yıla göre verimsiz olduğunu söyledi. Zaman zaman kendini gösteren palamudun, balıkçıları hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden Kayhan, Zonguldak'ta balıkçılık açısından biraz verimsiz geçiyor. Balık ya Batı Karadeniz'in sonunda ya da Doğu Karadeniz illerinde çıkmaktadır. Bu mevsimin balığı olan hamsi, istenilen seviyede değil. Olsa da ölçüsü ufak balık. O da tezgahlara yansımıyor dedi.

Kayhan, hamsi avında ise yem fabrikaları için avlanan hamsinin endüstriyel balıkçılığı olumsuz etkilediğini söyledi. Balıkçılar arasında 'dökme balıkçılık' olarak adlandırılan fabrikalar için yapılan avın yeterli denetlenmediğini ve küçük balıkların da avlandığını anlatan Kayhan, Dökme balıkçılık şu anda hamsinin çıktığı Amasra ve İnebolu arasında da yapılıyor. Burada bir teknenin günde 300-400 ton çıkarttığı oldu. Bu da balıkçılık sektörü açısından çok vahim bir durum. Yiyecek balık bulamazken dökme balıkçılık yapılması biz kooperatifçilerin zoruna gidiyor. Dökme balık fabrikalara yem olarak gidiyor. Yeme giden bu hamsi balığı, 3 kilogramdan 1 kilogram kültür balığı yemi çıkıyor. Tavuk yemi de yapılıyor. Kilogramı 2 liradan 300 ton tutsa bir tekne, günde 600 bin TL demek? diye konuştu.

Kota getirilmesi gerektiğini ifade eden Kayhan, konuşmasını şöyle sürdürdü

'Kota gelmediği sürece hamsi ve diğer balıklara, halkımızın ucuz balık yemesi maalesef hayal kırıklığı. Biz kendi barınağımızda dökme balığına müsaade etmiyoruz. Çevredeki barınaklar izin veriyor. Çevre kirliliğine neden olduğu için biz izin vermiyoruz. Arz ve talep oldukça fabrikalar da çalışacak ama biz kota gelmesini istiyoruz. Bir tekneye 'bir günde 50 ton çıkartabilirsiniz' dense sorun yok. Bir günde 300 ton çıkınca bir tekneden bu balığın neslini tüketiyor. Bunlar, yem balıklar. Diğer büyük balıklar bunları yiyor. Bu sirkülasyon denize bu şekilde oluyor. Doğal dengeyi bozuyor.

YEM FABRİKALARI İÇİN YAPILAN AVLANMAYA KOTA TALEBİ
YEM FABRİKALARI İÇİN YAPILAN AVLANMAYA KOTA TALEBİ
YEM FABRİKALARI İÇİN YAPILAN AVLANMAYA KOTA TALEBİ
YEM FABRİKALARI İÇİN YAPILAN AVLANMAYA KOTA TALEBİ
YEM FABRİKALARI İÇİN YAPILAN AVLANMAYA KOTA TALEBİ

Batı Karadeniz, Balıkçılık, Zonguldak, Kayhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YEM FABRİKALARI İÇİN YAPILAN AVLANMAYA KOTA TALEBİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: YEM FABRİKALARI İÇİN YAPILAN AVLANMAYA KOTA TALEBİ - Son Dakika
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