Son Dakika Haberleri: Yem fabrikasında 250 ton hammadde yandı
Son Dakika Güncel Yem fabrikasında 250 ton hammadde yandı - Son Dakika

Yem fabrikasında 250 ton hammadde yandı

6 saat önce

BURDUR'da özel bir yem fabrikasında çıkan yangında 250 tona yakın hammadde yandı.

Yem fabrikasında 250 ton hammadde yandı, System.String[]

BURDUR'da özel bir yem fabrikasında çıkan yangında 250 tona yakın hammadde yandı. Fabrika sahibi Arif Çakır, yangının hammadde kızışmasından kaynaklandığını söyledi.

Fethiye- Burdur karayolu üzerinde bulunan bir yem fabrikasında sabah saatlerinde kazanların içinde bulunan hammaddenin kızışmasından dolayı yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangına çalışanlar müdahale etti. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi de sevk edildi. Kısa sürede gelen Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Fabrika sahibi Arif Çakır, "Hammadde kızışmasından dolayı yangın oluştu. Yaklaşık 200- 250 ton civarı bir hammaddemiz yandı. Ama sevindirici tarafı herhangi bir can kaybının olmaması" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:26 Kaynak: DHA
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