Yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Fabrikada çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde bulunan bir yem fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle gece yangın çıktı.

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