Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı - Son Dakika

Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı

6 saat önce

Gaziantep'te yem fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı, System.String[]

Gaziantep'te yem fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Olay, Organize Sanayi bölgesinde bir yem fabrikasında meydana geldi. Fabrikada kaynak yapıldığı sırada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yaşanılan patlamada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Vücutlarının çeşitli bölgesinde yanık meydana gelen 3 işçi, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere götürüldü.

(İHA)

Gaziantep, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:20 Kaynak: İHA
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Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı
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