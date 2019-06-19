Yem fabrikasında patlama ve yangın: 1'i ağır 2 yaralı
58 dakika önce
SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki yem fabrikasında, bir makinede meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:59 Kaynak: DHA
SAKARYA'nın Hendek
ilçesindeki yem fabrikasında, bir makinede meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Hendek ilçesi Yenimahalle
'de bulunan yem fabrikasının toz deposu bölümünde bulunan bir makinede, bugün öğlen saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası depo içinde yangın çıktı. Depoda çıkan yangına, ihbar üzerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi
İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. Yaralanan 2 işçi ise olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı işçilerden birinin vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu ve durumunun ağır olduğu belirtilirken, diğer işçinin durumunun iyi olduğu bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası depodaki yangın söndürüldü. Jandarma
olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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