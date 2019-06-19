Yem fabrikasında toz deposu tamburu patladı: 2 yaralı
1 saat önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir yem fabrikasında bulunan toz deposu tamburunun patlaması sonucu çıkan yangında 2 kişinin yaralandığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:36 Kaynak: İHA
'nın Hendek
ilçesinde bulunan bir yem fabrikasında bulunan toz deposu tamburunun patlaması sonucu çıkan yangında 2 kişinin yaralandığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesi Yenimahalle
Mahallesi Servetiye Caddesi üzerinde bulunan bir yem fabrikasında bulunan toz deposu tamburunda meydana gelen patlama sebebiyle yangın çıktı. Patlama sırasında Gökhan T., ve Şaban A., isimli 2 kişinin yaralandı. Fabrikanın iç kısmında çıkan yangında yaralanan 2 işçinin vücudunda büyük yanıklar oluştu. Yaralılar, fabrikada bulunan özel araçlarla Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın için çok sayıda itfaiye ekibi fabrikaya yönlendirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdüğü öğrenildi. - SAKARYA
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