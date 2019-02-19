Yem Fiyatları Artınca Besiciler Alternatif Arayışına Girdi
1 saat önce
Aydın'da hayvan yetiştiricileri artan yem fiyatları nedeniyle alternatif arayışına girdi.
Aydın
'da hayvan yetiştiricileri artan yem fiyatları nedeniyle alternatif arayışına girdi. Yemden tasarruf etmek isteyen pek çok yetiştirici, genellikle ahırda beslediklerini hayvanlarını karayolu kenarlarında otlatarak doyurmaya çalışıyor.
Aydın'ın Söke
ilçesine bağlı Akçakonak Mahallesi'nde yaşayan Yusuf ve Süleyman Akçanerik kardeşler, köydeki yakınlarının hayvanlarını gündelikle gütmeye başladılar. Yem fiyatları pahalı olduğundan dolayı pek çok kişinin hayvanının yol kenarlarında güderek doyurmaya çalıştığını belirten Yusuf Akçanerik, "Yol kenarında hayvan gütmek zor oluyor ama yemlerin aşırı pahalılaşmasından dolayı yapacak bir şeyimiz kalmadı. Hayvanları satsak para etmiyor, yem almak istesek yem pahalı. Çaresiz kalınca inekleri yol kenarında otlatarak ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz" dedi.
Hayvancılığın zorlaştığını ve hazır yem ile işin içinden çıkamadıklarını belirten ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade eden Süleyman Acanerik ise, "Alırken her şey pahalı maalesef satarken ucuz. İşin içinden çıkamadığımız için inekleri bu şekilde yol kenarında yayarak ayakta kalmaya çalıyoruz" diye konuştu. - AYDIN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:06 Kaynak: İHA
Deve Güreşlerine 300 Bin TL Değerinde Altınla Katılan Hanımağa, Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti
Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi
Beyaz Gelincik Diye Bir Türün Olmadığı Ortaya Çıktı