Yem İşletmeleri Denetlendi

Kırklareli
Tarım ve Orman Müdürlüğünce, yıl içerisinde 738 yem işletmesine yönelik denetim yapıldı.
Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamada, denetimlerde üretim hijyeni, kullanılan katkı maddelerinin izolasyonu, pest mücadelesi gibi konularda kontroller gerçekleştirdiklerini bildirdi. Söz
konusu işletmelerden 136 numune alındığını belirten Özel, alınan numunelerin analiz ettirilmek üzere yetkili laboratuvarlara gönderildiğini aktardı.
Özel, denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gerekli işlemlerin uygulandığını ifade etti.