Son Dakika Haberleri: Yem İşletmeleri Denetlendi

Yem İşletmeleri Denetlendi

1 saat önce

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, yıl içerisinde 738 yem işletmesine yönelik denetim yapıldı.

Yem İşletmeleri Denetlendi, System.String[]
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, yıl içerisinde 738 yem işletmesine yönelik denetim yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamada, denetimlerde üretim hijyeni, kullanılan katkı maddelerinin izolasyonu, pest mücadelesi gibi konularda kontroller gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Söz konusu işletmelerden 136 numune alındığını belirten Özel, alınan numunelerin analiz ettirilmek üzere yetkili laboratuvarlara gönderildiğini aktardı.


Özel, denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gerekli işlemlerin uygulandığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:41 Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel
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