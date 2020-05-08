Yem kamyonu devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

ANKARA (İHA) – Ankara' Nallıhan'dan Mudurnu'ya giden yem yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Nallıhan ilçesinden Mudurnu güzergahına giderken Hasan Daşbunar yönetimindeki 06 NAT 68 plakalı kamyon, Mudurnu girişindeki kavşakta devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte kamyonda bulunan Arif Akur, Sali Akdoğan ve Uğur Kaplan yaralandı. Yaralılar Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kamyonun, Nallıhan'dan Mudurnu'ya bağlı köylere yem dağıtmak için gittiği öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA