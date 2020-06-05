Yem karma makinesine düşen çiftçi, öldü - Son Dakika

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, çiftçi İsmail Kazancı (24), hayvanlara yem hazırladığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yukarıkızılca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Kazancı hayvanlarına yem vermek için çiftliğine gitti. Kazancı, yem hazırladığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek karma makinesinin içine düştü. Kazancı, olay yerinde hayatını kaybederken, Kazancı'nın cesedini olaydan bir süre sonra gelen arkadaşı buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kazancı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.