Yem Karma Makinesine Sıkışan İki Küçük Kardeş Öldü
5 saat önce
Konya'da yem karma makinesine sıkışan 2 ve 3 yaşındaki Suriyeli iki kardeş hayatını kaybetti.
Konya
'da yem karma makinesine sıkışan 2 ve 3 yaşındaki Suriyeli iki kardeş hayatını kaybetti. Merkez Karatay
ilçesi Akbaş Mahallesi Kızılcakuyu yaylasındaki bir çiftlikte çalışan Suriye uyruklu Hasan Ramazan
, traktöre bağlı yem karma makinesini çalıştırdı.
Bu sırada Ramazan'ın yanına gelen çocukları Selin (2) ile Memed (3) makineye sıkıştı.
İki kardeş, olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuklarının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçiren anneye sağlık ekipleri müdahale etti.
Çocukların cenazeleri, otopsi için bir hastane morguna kaldırıldı. Jandarma
ekiplerinin, olay yerindeki incelemelerinin ardından çocukların anne ve babası ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:43 Kaynak: AA
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