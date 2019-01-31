Yem Karma Makinesine Sıkışan Mert, Öldü
42 dakika önce
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, çiftlikte çalışan Mert Kaner (27), yem karma makinesine sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.
EDİRNE'nin İpsala
ilçesinde, çiftlikte çalışan Mert Kaner (27), yem karma makinesine sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, ilçeye bağlı Balabancık
köyünde meydana geldi. Köydeki çiftlikte çalışan Mert Kaner, hayvanlara yem hazırladığı sırada dengesini kaybederek, yem karma makinesine düştü. Makineye sıkışan Kaner, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri, sevk edildi. Mert Kaner'in cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Mert Kaner'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
- Edirne
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:35 Kaynak: DHA
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