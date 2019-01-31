Son Dakika Haberleri: Yem Karma Makinesine Sıkışan Mert, Öldü

Yem Karma Makinesine Sıkışan Mert, Öldü

42 dakika önce

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, çiftlikte çalışan Mert Kaner (27), yem karma makinesine sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.

Yem Karma Makinesine Sıkışan Mert, Öldü, System.String[]
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, çiftlikte çalışan Mert Kaner (27), yem karma makinesine sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Balabancık köyünde meydana geldi. Köydeki çiftlikte çalışan Mert Kaner, hayvanlara yem hazırladığı sırada dengesini kaybederek, yem karma makinesine düştü. Makineye sıkışan Kaner, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri, sevk edildi. Mert Kaner'in cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mert Kaner'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:35 Kaynak: DHA

Balabancık, İpsala, Edirne, Güncel
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