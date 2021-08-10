Yem karma makinesinin altında kalan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evin bahçesinde oyun oynayan 1 yaşındaki bebek, arkasında yem karma makinesi bulunan ve sürücüsünün geri park etmek istediği traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi. Sürücü ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 19.05 sıralarında Emirli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin bahçesinde bulunan 35 BC 227 plakalı arkasında yem karma makinesi bağlı traktörü geri manevra yaparak park etmek isteyen sürücü İ.K., bu esnada evin bahçesinde oyun oynayan Muhammed Himeydi'nin (1), üzerinden traktörle geçti. Himeydi, yem karma makinesinin altında kalırken durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Himeydi'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, Himeydi'nin ailesinin yabancı uyruklu olduğu ve İ.K.'nin yanında çoban olarak çalıştığı öğrenilirken, traktör sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR