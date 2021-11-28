Yem karma makinesinin içene düşen 22 yaşındaki çoban yaşamını yitirdi - Son Dakika

Eskil ilçesine bağlı Eğrikuyu yaylasında Y.A'ya ait çiftlikte çoban olarak çalışan Afganistan uyruklu Ş.A. (22), yem karmak için makinenin üzerine çıktı. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip makinenin içine düşerek sıkışan Ş.A. yaşamını yitirdi.

2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Ş.A'nın cesedi makineden çıkarıldı.

ÇİFTLİK SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemenin ardından Ş.A'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili çiftlik sahibi Y.A. gözaltına alındı.