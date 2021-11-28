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Yem karma makinesinin içene düşen 22 yaşındaki çoban yaşamını yitirdi - Son Dakika

Yem karma makinesinin içene düşen 22 yaşındaki çoban yaşamını yitirdi

28.11.2021 23:12

Aksaray'da çiftlikte çoban olarak çalışan 22 yaşındaki Afganistan uyruklu genç, yem karmak için çıktığı makinenin içine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili çiftlik sahibi gözaltına alındı.

Eskil ilçesine bağlı Eğrikuyu yaylasında Y.A'ya ait çiftlikte çoban olarak çalışan Afganistan uyruklu Ş.A. (22), yem karmak için makinenin üzerine çıktı. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip makinenin içine düşerek sıkışan Ş.A. yaşamını yitirdi.

Yem karma makinesinin içene düşen 22 yaşındaki çoban hayatını kaybetti

2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Ş.A'nın cesedi makineden çıkarıldı.

Yem karma makinesinin içene düşen 22 yaşındaki çoban hayatını kaybetti

ÇİFTLİK SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemenin ardından Ş.A'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili çiftlik sahibi Y.A. gözaltına alındı.

Yem karma makinesinin içene düşen 22 yaşındaki çoban yaşamını yitirdi

Afganistan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yem karma makinesinin içene düşen 22 yaşındaki çoban yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yem karma makinesinin içene düşen 22 yaşındaki çoban yaşamını yitirdi - Son Dakika
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