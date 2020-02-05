Yem karma makinesinin şaftına sıkışan Oktay, öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yem karma makinesinin şaftına sıkışan Oktay, öldü - Son Dakika

Yem karma makinesinin şaftına sıkışan Oktay, öldü

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 10 yaşındaki Oktay Tunca, yem karma makinesinin şaftına sıkışarak hayatını kaybetti.

Yem karma makinesinin şaftına sıkışan Oktay, öldü, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 10 yaşındaki Oktay Tunca, yem karma makinesinin şaftına sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Oktay Tunca, henüz bilinmeyen nedenle yem karma makinesinin şaftına sıkıştı. Küçük çocuk kanlar içerisinde kalırken, olayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tunca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Talihsiz çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:40 Kaynak: DHA
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