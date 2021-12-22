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Yem sanayisi için avlanan İsrail sazanı balıkçılara gelir sağlıyor - Son Dakika

Yem sanayisi için avlanan İsrail sazanı balıkçılara gelir sağlıyor

22.12.2021 11:53

Samsun'da lagün ve baraj göllerinde popülasyonunun azaltılması ve balıkçılara kazanç sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında istilacı İsrail sazanı avcılığı başladı.

Samsun'da lagün ve baraj göllerinde popülasyonunun azaltılması ve balıkçılara kazanç sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında istilacı İsrail sazanı avcılığı başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Kızılırmak ve Yeşilırmak deltasında bulunan lagün göller ile baraj göllerindeki yerli balıkların yumurta ve yavrularıyla beslenerek baskın tür haline gelen İsrail sazanı popülasyonunun azaltılması amacıyla "İsrail Sazanı ile Mücadele ve Kooperatiflerin Güçlendirmesi Projesi" hayata geçirildi.

İsrail sazanının avlanıp yağ fabrikalarına gönderilerek balık yemi sanayisinde kullanılması ve balıkçıların gelir kazanması için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) desteğiyle alınan 36 ila 40 milimetre açıklığa sahip fanyalı uzatma ağları, balıkçılara ücretsiz olarak dağıtıldı. Proje kapsamında iki soğuk hava deposu kuruldu.

Projenin devamında, İsrail sazanının avlandığı göl ve barajlara pullu sazan ve aynalı sazan gibi yerli tür balıklar salınarak popülasyonları artırılacak.

Göllerde günde ortalama 200 kilogram İsrail sazanı avlayan balıkçılar, bunları yem fabrikalarına kilogramı 1,75 liradan satıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, istilacı İsrail sazanının yerli balık türlerinin yumurtalarına kendi yumurtalarını bırakarak döllenmesini sağlayıp pullu sazanın şeklini değiştirdiğini, ekonomik değeri bulunan balıkların yavrularını yiyerek popülasyonlarının da azalmasına neden olduğunu söyledi.

Bunun önüne geçilmesi için İsrail sazanı ile mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Sağlam, DOKAP'ın desteğiyle proje hazırlayarak 25 balıkçıya ağ dağıttıklarını belirtti.

Projenin 3 yıl süreceğine dikkati çeken Sağlam, "Amacımız, İsrail sazanının göllerde baskı altına aldığı ekonomik değeri yüksek balıkları kurtarmaktır. Aynı zamanda avlanan İsrail sazanını da ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Normalde halk arasında İsrail sazanının tüketimi yok ama balık yemi olarak yem fabrikalarına satılarak balıkçı kooperatifi üyelerine kazanç sağlanmasını arzuladık. Bu şekilde göllerimizde ekonomik değeri yüksek balıkların üremesini sağlayarak popülasyonunu artırmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Yörükler Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Taşkın da İsrail sazanı göllerde diğer balıkların yumurtalarıyla beslendiği için pullu sazan ve ak balıkta gözle görülür azalma olduğunu vurgulayarak, proje kapsamında yılda 150 ton civarında İsrail sazanı avlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Yem sanayisi için avlanan İsrail sazanı balıkçılara gelir sağlıyor
Yem sanayisi için avlanan İsrail sazanı balıkçılara gelir sağlıyor
Yem sanayisi için avlanan İsrail sazanı balıkçılara gelir sağlıyor
Yem sanayisi için avlanan İsrail sazanı balıkçılara gelir sağlıyor
Yem sanayisi için avlanan İsrail sazanı balıkçılara gelir sağlıyor

Samsun, İsrail, Tarım, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yem sanayisi için avlanan İsrail sazanı balıkçılara gelir sağlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yem sanayisi için avlanan İsrail sazanı balıkçılara gelir sağlıyor - Son Dakika
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