Yem Tedariki Başladı, Tavuk Üretimi Normale Döndü

Yem tedariki başladı, tavuk üretimi normale döndü Bir haftadır açlıkla boğuşan civcivlere yem ulaştı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Efe Güler: "Firmalarla imzaladığımız sözleşmenin ardından yem tedarikine başladık" "350 bin broyler tavuk işletmesinde üretim normale döndü"...

Yem tedariki başladı, tavuk üretimi normale döndü

Bir haftadır açlıkla boğuşan civcivlere yem ulaştı

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Efe Güler: "Firmalarla imzaladığımız sözleşmenin ardından yem tedarikine başladık"

"350 bin broyler tavuk işletmesinde üretim normale döndü"

Tavuk üreticisi Yusuf Serkan Uçar: "Çok şükür küçük bir zaiyatla süreci atlattık"



ADANA - Adana'da konkordato ilan eden Lades Piliç markasıyla bilinen 40 yıllık Garip Tavukçuluk'a fason üretim yapan Adana ve Mersin'de bulunan işletmelerdeki yaklaşık 2 milyona yakın civciv için yem tedariki yapılarak üretimin normale döndüğü bildirildi.

Garip Tavukçuluk'a fason üretim yapan işletmelerde bulunan yaklaşık 2 milyona yakın kanatlı hayvana, hukuki ve ticari nedenlerden dolayı bir haftadır yem tedariki yapılamıyordu. Adana Valiliği ve Tarım ve Orman Bakanlığının çabaları sonucu yeni firmalarla sözleşme yapılmasının ardından yem tedariki tekrar yapılmaya başlandı. Hayvanlara yemlerin ulaşmasıyla, kanatlı hayvan üretimi yapan işletmelerde üretim normale dönmeye başladı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı İsmailiye Mahallesi'nde yer alan bir kanatlı hayvan işletmesine incelemelerde bulunmak amacıyla gelen Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Efe Güler, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin sorunlarının giderilmesi için Adana Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün oluşturduğu kriz masasında sorunun çözülmesi için 5 gündür gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Adana'daki ilgili firmalarla yem tedariki için görüştüklerini belirten Güler, "Firmalarla yeni sözleşme imzalayarak son 2-3 gündür yem tedarikine başladık. Bu süreç zarfında hayvanlarımız, 20 günlük besleme sonucunda sözleşme imzalanan firmalarla süreci tamamlayacak. Yaklaşık 350 bin broyler tavuk işletmesinde sözleşme imzalanan firmalar, hayvanların kesimini yaparak, ülke ekonomisine et olarak kazandıracak" diye konuştu.

"Az bir zayiatla süreci atlattık"

17 senedir tavuk yetiştiriciliği yapan Yusuf Serkan Uçar, sürecin başlamasının ardından 42 bin civcivinden 37 bininin halen yaşadığını belirterek, "Adana'da Garip Tavukçuluk'un iflasından sonra yem gelmez oldu. Son bir haftadır hayvanlarımız hiç yem yiyemedi. Adana Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün devreye girmesinin ardından yem gelmeye başladı. Şu an hayvanlarımızın ölümlerinin durmasının ardından sıkıntımız kalmadı. Çok şükür küçük bir zaiyatla süreci atlattık" şeklinde konuştu.

Adana Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bu süreçte yanlarında olmasından dolayı mutlu olduklarını ve gururlandıklarını ifade eden Uçar, "Yapılan çalışmalarla yalnız olmadığımızı hissettik. Hayvanımız ölecek mi, yaşayacak mı diye düşünmekten, 10 gündür uyku uyuyamıyorduk. Bu hayvanların yaşaması milli servettir. Hiçbir zaman bu olayın maddi boyutunu düşünmedik" dedi.

Öte yandan Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre Mersin'deki tavuk işletmelerine de yemlerin ulaştığı ve üretimin normale dönmeye başladığı bildirildi.

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