Yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs 12 Nisan'da Rekabet Kurulunun karşısına çıkacak - Son Dakika
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Yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs 12 Nisan'da Rekabet Kurulunun karşısına çıkacak

14.03.2022 10:40
Yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs 12 Nisan'da Rekabet Kurulunun karşısına çıkacak

Yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs, rekabete aykırı hareket edip etmediklerinin tespiti için 12 Nisan'da yapılacak sözlü savunma ile Rekabet Kurulunun karşısına çıkacak.

Yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs, rekabete aykırı hareket edip etmediklerinin tespiti için 12 Nisan'da yapılacak sözlü savunma ile Rekabet Kurulunun karşısına çıkacak.

Rekabet Kurumu tarafından, yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs hakkında, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu 7 teşebbüs, soruşturmanın sözlü savunma toplantısı için 12 Nisan saat 10.30'da Rekabet Kurulunun karşısına çıkacak. - ANKARA

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Rekabet Kurumu, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs 12 Nisan'da Rekabet Kurulunun karşısına çıkacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs 12 Nisan'da Rekabet Kurulunun karşısına çıkacak - Son Dakika
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