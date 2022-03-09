Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

09.03.2022 09:47
Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yem yüklü kamyonda 4,5 milyon kaçak makaron ele geçirilirken, piyasa değerinin 2 milyon 750 bin lira olduğu belirtildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yem yüklü kamyonda 4,5 milyon kaçak makaron ele geçirilirken, piyasa değerinin 2 milyon 750 bin lira olduğu belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, Adana'dan Bursa'ya yüklü miktarda kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 43 U 3280 plakalı kamyonu takibe aldı. İlçe girişinde durdurulan kamyonda arama yapıldı. Kasada, yemlerin arasına gizlenen 4,5 milyon kaçak makaron ele geçirildi. 240 bin pakete karşılık gelen makaronların piyasa değerinin 2 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü Mehmet K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi
Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi
Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi
Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi
Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi
Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi
Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi
YORUMLAR
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Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi Son dakika haberleri: Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü Son dakika haberleri: Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

Hisarcık, İnegöl, Adana, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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