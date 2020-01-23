Yem yüklü TIR'da, 19 bin 750 paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika

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Yem yüklü TIR'da, 19 bin 750 paket kaçak sigara bulundu
7 saat önce
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu yem yüklü TIR'da, 19 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:23 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu yem yüklü TIR'da, 19 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Nurdağı Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, gece saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolu Bademli mevkisinde kurulan uygulama noktasında, şüphe üzerine TIR sürücüsünü durdurdu. Y.D. (27) yönetimindeki plakası açıklanmayan yem yüklü TIR'da ekiplerin yaptıkları aramada, çuvalların arasına gizlenmiş 19 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan ekipler, TIR sürücüsü Y.D.'yi gözaltına aldı.
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