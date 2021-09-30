BALIKESİR - Yem yüklü tırın devrilmesi sonucu D-565 kara yolunun Balıkesir yönü ulaşıma kapandı - Son Dakika

Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı

Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil için olay sözler: Tembel ve işe yaramaz

'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da ilk kez bu kadar net görüntülendi

Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi