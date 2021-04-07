Yeme içme sektörü ayakta kalmak için destek bekliyor - Son Dakika

Her yer açıkken sadece lokanta ve restoranların kapalı olmasını, paket servis yaptırılmasını kabul edilemez bulduklarını söyleyen Okyay, "Pandemiye sebep olan sadece lokanta ve restoranlar gibi bir hava yaratıldı. Bir seneden fazladır kapandık, açıldık, paket yaptık. Esnafımızın artık dayanacak gücü kalmadı" dedi.

Yeme içme sektörünü kapatarak pandeminin önüne geçilemez

Sadece lokanta ve restoranlar üzerinden önlem alarak, pandemiyle mücadele edilmesini hakkaniyetli bulmadıklarını söyleyen İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkan Adayı, Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası sahibi Alpay Okyay, "Sadece bizleri paket servis yaptırarak pandeminin önüne nasıl geçeriz?

AVM'ler, otel restoranları, tam kapasite toplu ulaşım araçları, otoyol lokantaları gibi yerler açıkken, binlerce kişiyle kongre yapılıyorken sadece yeme-içme sektörünü kapatarak pandeminin önüne geçemeyiz" dedi.

Amacın salgının önüne geçmekse tam kapanma olması gerektiğini belirten Alpay Okyay, "Eğer tam kapanma yapamıyorsak her sektör gibi pandemi hijyen kurallarına uygun şekilde faaliyetlerimize devam etmek istiyoruz. Esnafımızın, çalışanlarımızın ve ailelerinin dayanacak gücü kalmadı. Sadece paket servisle ayakta durmamız mümkün değil" diye konuştu.

"HES Kodu ve pandemi hijyen kuralları ile devam etmek istiyoruz"

HES koduyla lokantaların açılması fikrini ilk kez ortaya kendisinin attığını söyleyen Okyay, "HES Kodu kontrolü ve devletimizin belirlediği pandemi hijyen kuralları ile lokanta ve restoranların devam etmesinin bu süreçteki esnafın zor durumunu bir nebze olsun giderebilecektir. Sadece paket servisle lokanta ve restoranların ayakta kalması mümkün değil."

Bu bir senelik pandemi döneminde devletin verdiği desteklerin de yetersiz olduğuna dikkat çeken Alpay Okyay, "Vergi, SGK, BAĞKUR gibi devlet borçlarımız, elektrik, su, kullandığımız krediler ve bunlar gibi birçok ödemelerimizi pandemi süreci tamamen bitene kadar erteleme, süreç bitiminde makul bir yapılandırma talep etmiştik. Ama beklentilerimiz maalesef tam anlamıyla olmadı. Yeme-İçme sektörü olarak esnafımız, çalışanlarımız ve ailelerimiz ile milyonlara varan bir kitle olarak çok zor bir dönem yaşamaktayız. Devletimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Devletimizin sesimizi duymasını hayatta ve ayakta kalma mücadelemizde bize destek olmasını talep ediyoruz.