Yeme içme sektörü "HES kodu ile çalışma" istiyor - Son Dakika

Yeme içme sektörü "HES kodu ile çalışma" istiyor

10.12.2020 12:11
Yeme içme sektörü

Korona virüsle mücadele çerçevesinde İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hizmetleri gel-al ve paket servis ile sınırlandırılan ve hükümet destekleri ile ayakta durmaya çalışan Ankara Ticaret Odası (ATO) üyesi restoran, lokanta, kafe, pasta, çikolata ve tatlıcılar, kira, vergi, SGK ve diğer...

Korona virüsle mücadele çerçevesinde İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hizmetleri gel-al ve paket servis ile sınırlandırılan ve hükümet destekleri ile ayakta durmaya çalışan Ankara Ticaret Odası (ATO) üyesi restoran, lokanta, kafe, pasta, çikolata ve tatlıcılar, kira, vergi, SGK ve diğer tüm giderlerini karşılayabilir hale gelmek için HES kodu ile yeniden faaliyete geçmeyi talep ediyor.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla ATO'nun 40 No'lu Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi, 60 No'lu Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi ve Hizmet Sektörü Özel İhtisas Komisyonu temsilcisi Meclis ve Komite üyeleri ile online toplantı gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, ATO'nun 67 komitesini yakından takip ettiklerini, tüm sektörlerin konu ve sorunlarını hassasiyetle irdelediklerini belirterek, "Komitelerimizden gelen talep ve önerileri TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere ilgili makamlara ileterek sektörlerimize merhem olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kira desteği talep edildi

Toplantıda yeme içme ağırlıklı olmak üzere hizmet sektörü için mücbir sebep talebini dile getirdiğini hatırlatan Baran, "Kira desteği talebimiz de oldu" dedi. Baran, yapılandırma kapsamına alınmayan Nisan, Mayıs, Haziran ayına ait olup da ertelenen vergi ve SGK ödemelerinin ciro yapılamamasına bağlı olarak ödenme sıkıntısı çekildiğini ifade ederek, "Bu ödemelerin de makul bir zamana ertelenmesini talep ettik" dedi.

Baran, "Yapılandırma ile ertelenen ödemeler için Ocak ayı itibarıyla ödeme süreleri başlıyor. Ancak durum gösteriyor ki bu ödemelere de başlamak mümkün olmayacak. Yapılandırma ödemelerinin de ileri tarihte başlatılması sektörleri rahatlatacaktır" diye konuştu.

Baran, Kredi Garanti Fonu'nun Avrupa Yatırım Fonu kaynaklı destek paketinden yararlanacak sektörler arasında hizmet sektörüne pozitif ayrımcılık talebini de yineledi. Baran, yeme içme sektörünün HES kodu ile çalışma önerisini ilgili makamlara ileteceklerini söyledi.

"TOBB 200 bin işletmeye kefil oldu"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, oda ve borsa yönetimleri tarafından TOBB'a iletilen sektörel konu ve sorunları aynı gün muhataplarına ilettiklerini belirterek, ilgili yasaların verdiği yetki doğrultusunda üyelerin hak ve menfaatlerini koruma ve sorunlarını çözecek mercilere aktarma konularında çalışmalar sürdürdüklerini söyledi. Pandemi sürecinde TOBB üyesi işletmeleri desteklemek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla üye işletmelere kefalet imkanı sağladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Dünyada bir tane daha üyesine kefil olan meslek örgütü yok. 15 Mart'tan sonra 200 bin işletmeye kefil olduk ve TOBB'un kefaletiyle toplam 200 milyar TL kredi kullandılar" dedi.

TOBB ve 365 oda borsa olarak üyelerin zor anlarında her türlü desteği verdiklerini, 11 yılda 8 sefer "Nefes Kredisi" imkanı sağladıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Kaynaklarımızı, kanunun bize verdiği yetki çerçevesinde üyelerimize kullandırıyoruz" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Nefes Kredisi'ne en çok kaynak koyan odaların başında Ankara Ticaret Odası'nın yer aldığını ifade etti. Restoran ve lokantaların saat 24.00'e kadar paket servis talebini İçişleri Bakanlığına ilettiklerini ve olumlu sonuç aldıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan çalışanlar için de destek aldıklarını bildirdi. İşletmelerin "kira desteği" talebini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, ATO Başkanı Baran'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Türkiye Ekonomi Şurası'nda bu talebi dile getirdiğini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, vergi ve prim ödemelerinin ertelenme talebini de ilgili makamlara ilettiklerini ifade etti.

İşletmelere 6 milyar TL'lik kefalet

Avrupa Yatırım Fonu'ndan Kredi Garanti Fonu'na kaynak aktarmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, bu çerçevede işletmelere 1 milyon 125 bin liraya kadar bir yıl ödemesiz, 60 aya varan vadelerde kredi kefaleti sağladıklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda toplam 6 milyar TL'lik kefalet sağlayabileceklerini söyledi.

Online toplantıda yeme içme ve hizmet sektörü temsilcilerinin dile getirdiği talepler ise HES kodu sorgulaması yapılmak suretiyle yeme-içme yerlerinin faaliyetlerine izin verilmesi, ticari faaliyetleri sınırlandırılan/durdurulan işletmeler ile özel yurt hizmeti veren işletmelere kira ve diğer sabit giderler için destek verilmesi, üniversite yerleşkelerinde bulunan işletmelerden pandemi süresince kira alınmaması, kamu bankaları tarafından faizsiz kredi desteği verilmesi, online yemek sipariş firmaları tarafından perakende işletmelerden alınan komisyon oranı ile bu işletmelere yapılan ödemelerin süresinin düşürülmesi, Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kredilerin yeniden yapılandırılması, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Kanun'da yapılandırma için Ocak ayı olan ilk taksit ödeme tarihinin ileri bir tarihe ertelenmes, mücbir sebep kapsamında ertelenen SGK ve vergi borcu ödemelerinin Mart 2021'e ertelenmesi oldu.

ATO Başkanı Baran'ın moderatör olduğu ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı toplantıda, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Fatih Çetinkaya, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci, Genel Sekreter Gökhan Özdemir, Hizmet Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı İbrahim Ayhan, Hizmet Sektörü ÖİK Meclis Üyeleri Gürsel Deliktaş ve Hasan Ardıç, 40 Nolu Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi Başkanı Hamza Daşdan, Komite Başkan Yardımcısı Mehmet Bozok, Komite Meclis Üyeleri Doğanalp Yusuf Çiftçi, Serkan Öz, 60 No'lu Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Gürbüz Bekiş, Komite Başkan Yardımcısı Hasan Sancur, Komitenin Meclis Üyeleri Ayşe Nilay Çelik, Yunus Demirci, M. Akın Dinçer, Abdulbekir Yılmaz ile Komite Üyesi Emre Güner yer aldı. - ANKARA

Yeme içme sektörü HES kodu ile çalışma istiyor
Yeme içme sektörü HES kodu ile çalışma istiyor
Yeme içme sektörü HES kodu ile çalışma istiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara Ticaret Odası, HES kodu, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeme içme sektörü 'HES kodu ile çalışma' istiyor - Son Dakika Ekonomi


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