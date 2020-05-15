Yeme-içme sektörü kaygılı - Son Dakika

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Özellikle yeme-içme sektörü yaşanan süreçten olumsuz etkilenen sektörlerin başında geliyor. 11 Mart tarihinde Türkiye'de ilk vakanın açıklanmasından beş gün sonra İçişleri Bakanlığı genelgesi ile faaliyeti durdurulan lokanta, kafe ve restoranlar bayram sonrasında açılma umuduyla hazırlık yapıyor.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara Ticaret Odası (ATO) Lokanta, Kafe, Restoran Hizmetleri Komitesi Meclis Üyesi Akın Dinçer, "Ülkemizde yeme-içme sektöründe yaklaşık 100 bin işletme, 2 milyon da kayıtlı çalışan var. Bunların dışında sadece bizim sektörümüze mal ve hizmet üreten on binlerce tacir var. Bu noktada tüm bunlar hesaplandığında aileleri ile birlikte sektörün büyüklüğünün ve öneminin milyonlarca insana tekabül ettiği anlaşılmaktadır. Bu kadar büyük bir istihdama sahip olmasına rağmen sektör hiçbir zaman yeteri kadar ilgiye haiz olamamış ve hep geri planda anılan sektörlerden biri olarak kalmıştır" ifadelerini kullandı.



Pandemi sürecinde kapalı olan işletmelerin işletmecilerine ve çalışanlarına kaygı vermeye başladığını ifade eden Dinçer, "İşletmelerimiz, misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı için tüm hijyen ve sanitasyona fazlasıyla dikkat edecek, uygun görülürse de yayınlanacak genelgeye göre önlemlerini alacaktır. En az işletmelerimiz kadar tüm vatandaşlarımızın da bu noktada hassasiyet göstermeleri işletmelerimizin işlerini kolaylaştıracaktır" dedi.



Sürecin tüm halk el ele vererek, destekle en yakın zamanda atlatılacağına inandığını aktaran Dinçer, devletin kısa çalışma ödeneğini yıl sonuna kadar uzatarak istihdamın azalmamasını sağlaması gerektiğini belirtti. - ANKARA