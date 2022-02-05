Yemeğe giderken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Avcılar'da arkadaşıyla yemeğe gitmek için evden çıkarak arabaya binmeye çalışan şahıs silahlı saldırı sonucu ağır yaralanırken, arabada bulunan 3 yaşındaki çocuk ile yaralının arkadaşları olayı yara almadan atlattı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 23.20 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yemeğe gitmek yemek için 3 yaşındaki oğlunu yanına alan Fatih Esenkar, aracıyla arkadaşı Sefa Evren Tansu'nun evinin önüne giderek bekledi. Tansu, evden çıkıp arabaya bindiği sırada, pusu kuran ve plakası alınamayan bir araçtan çıkan üç kişi, ateş etmeye başladı. Açılan ateşle Sefa Evren Tansu kendisine isabet eden 3 mermi ile ağır yaralanırken saldırganlar ateş ede ede olay yerinden araçla kaçtı.

O sırada araç içinde bulunan ve neye uğradığını şaşıran Dursun Kırmıt ile araç sürücüsü Esenkar ve oğlu olaydan yara almadan kurtulurken, büyük korku yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Sefa Evren Tansu'yu Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemenin ardından olayı gerçekleştirenlerin Z.C., C.E. ve T.B. isimli şüpheliler olduğunu tespit etti. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma devam ediyor.

3 yaşındaki oğlu için korktuğunu anlatan Fatih Esenkar, "Oğlum arabadaydı, bir arkadaşta arkada oturuyordu. Arkadaşı geldik aldık mangal başına götürecektik. Bir araba yanaştı adam arabaya adım atmasıyla arkadan gelip ateş ettiler. Şuan yoğun bakımda. Tefeci bunlar bizim arkadaşın bundan alacağı vereceği yok ama sözlü münakaşaya girmişler" dedi. - İSTANBUL