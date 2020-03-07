YEMEĞE KATILAN BÖCEK İLACI 9 KİŞİLİK AİLEYİ HASTANELİK ETTİ. - Son Dakika
Son Dakika Güncel YEMEĞE KATILAN BÖCEK İLACI 9 KİŞİLİK AİLEYİ HASTANELİK ETTİ. - Son Dakika

YEMEĞE KATILAN BÖCEK İLACI 9 KİŞİLİK AİLEYİ HASTANELİK ETTİ.

6 saat önce

Küçükçekmece'de taşınmak için yardıma gelen akrabalarıyla birlikte yemek yiyen 10 kişilik aileden 9'u, salataya yanlışlıkla katılan böcek ilacından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

YEMEĞE KATILAN BÖCEK İLACI 9 KİŞİLİK AİLEYİ HASTANELİK ETTİ., System.String[]
Küçükçekmece'de taşınmak için yardıma gelen akrabalarıyla birlikte yemek yiyen 10 kişilik aileden 9'u, salataya yanlışlıkla katılan böcek ilacından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Halkalı Merkez Mahallesi'nde Türk Yılmaz Sokak'ta 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bartın'a taşınmak için hazırlık yapan bir aileye akrabaları yardıma geldi. Aile üyeleri ve akrabaları işleri bittikten sonra birlikte yemek yedi. Yemekte salataya iddiaya göre, limon suyu yerine yanlışlıkla böcek ilacı katıldı. 10 kişinin bulunduğu evde 9 kişi böcek ilacı katılan  salatadan yedi. Daha sonra yedikleri salataya kattıkları maddenin limonsuyu değil de böcek ilacı olduğunu fark eden aile üyeleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.  Sağlık ekipleri tarafından  böcek ilacından etkilenen 9 kişi ambulanslarla Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırdı. Polis evde inceleme yaparken olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Polisin çalışması

bina sakini ile röp

Genel ve detaylar


- Hasırcıoğlu
Küçükçekmece, Halkalı, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:54 Kaynak: DHA
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