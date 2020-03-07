YEMEĞE KATILAN BÖCEK İLACI 9 KİŞİLİK AİLEYİ HASTANELİK ETTİ. - Son Dakika

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YEMEĞE KATILAN BÖCEK İLACI 9 KİŞİLİK AİLEYİ HASTANELİK ETTİ.
6 saat önce
Küçükçekmece'de taşınmak için yardıma gelen akrabalarıyla birlikte yemek yiyen 10 kişilik aileden 9'u, salataya yanlışlıkla katılan böcek ilacından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Küçükçekmece Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:54 Kaynak: DHA
'de taşınmak için yardıma gelen akrabalarıyla birlikte yemek yiyen 10 kişilik aileden 9'u, salataya yanlışlıkla katılan böcek ilacından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, Halkalı Merkez Mahallesi'nde Türk Yılmaz Sokak'ta 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bartın'a taşınmak için hazırlık yapan bir aileye akrabaları yardıma geldi. Aile üyeleri ve akrabaları işleri bittikten sonra birlikte yemek yedi. Yemekte salataya iddiaya göre, limon suyu yerine yanlışlıkla böcek ilacı katıldı. 10 kişinin bulunduğu evde 9 kişi böcek ilacı katılan salatadan yedi. Daha sonra yedikleri salataya kattıkları maddenin limonsuyu değil de böcek ilacı olduğunu fark eden aile üyeleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından böcek ilacından etkilenen 9 kişi ambulanslarla Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırdı. Polis evde inceleme yaparken olayla ilgili çalışmalar sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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Olayın meydana geldiği yer
Polisin çalışması
bina sakini ile röp
Genel ve detaylar
- Hasırcıoğlu
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