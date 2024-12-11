Yemeği beğenmeyen timsah bakıcısına saldırdı

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Yurt dışında yaşanan bir olayda timsah bakıcısının başına gelenler korkuttu. Timsah bakıcısı, timsahı beslemek için yanına yaklaştı. Yemeğini beğenmeyen timsah, bakıcısına hamle yaptı.

Yere düşen adamın korku dolu anlarına arkadaşı yetişti. Timsahı sakinleştiren bir başka bakıcı, arkadaşının hayatını kurtardı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.