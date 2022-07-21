Olay, geçen yıl 27 Aralık 'ta meydana geldi. Serhat T. ile eşi Ü.R., mutfakta ocak üzerinde unutulan yemek yanınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serhat R., iddiaya göre eşi Ü.R.'nin boğazını sıkarak, tekme attı, ardından da cep telefonunu fırlattı. Telefon Ü.R.'nin sol kulağına isabet etti. Yaralanan Ü.R.'nin şikayeti üzerine Serhat R. hakkında, 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › 'Yemeği yaktın' tartışmasında eşini darbeden kocaya para cezası - Son Dakika

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