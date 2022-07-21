'Yemeği yaktın' tartışmasında eşini darbeden kocaya para cezası - Son Dakika
Üye Girişi

'Yemeği yaktın' tartışmasında eşini darbeden kocaya para cezası

21.07.2022 10:51
'Yemeği yaktın' tartışmasında eşini darbeden kocaya para cezası

KAYSERİ'de 'yemeği yaktığı' gerekçesiyle çıkan tartışmada eşi Ü.R.'yi darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Serhat R., 3 bin 360 TL cezaya çarptırıldı.

KAYSERİ'de 'yemeği yaktığı' gerekçesiyle çıkan tartışmada eşi Ü.R.'yi darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Serhat R., 3 bin 360 TL cezaya çarptırıldı. Hakim, sanığın cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Olay, geçen yıl 27 Aralık'ta meydana geldi. Serhat T. ile eşi Ü.R., mutfakta ocak üzerinde unutulan yemek yanınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serhat R., iddiaya göre eşi Ü.R.'nin boğazını sıkarak, tekme attı, ardından da cep telefonunu fırlattı. Telefon Ü.R.'nin sol kulağına isabet etti. Yaralanan Ü.R.'nin şikayeti üzerine Serhat R. hakkında, 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Serhat R. ile eşi Ü.R. hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını söyleyen Ü.R., "Eşim ile sürekli kavgalarımız olurdu. Ancak, en şiddetli kavgamız bu oldu. Bana, 'yemek yandı. Keşke kolun bacağın kopsaydı, sürekli bir şeyler yakıyorsun' dedi. Saldırdı. Boğazımı sıktı. Tekme attı. Koluma yumruk attı. Cep telefonunu sol kulağıma fırlattı. Şikayetçi değilim" dedi.'DARBETMEDİM'Evde ders çalıştığı sırada mutfaktan yanık kokusu geldiğini anlatan sanık Serhat R. ise, "Yoğun bir duman olduğunu fark ettim. Ocaktaki yemek yanmış. Ocağın altını kapatıp, hemen camı pencereyi açtım. Eşimin uyuduğunu gördüm. Uyandırdım. Ardından dışarı çıktım. Eve geldiğimde bu konuyu konuşmak istedim. Çünkü, daha önce de mısırı ocakta unutmuştu ve mısır yanmıştı. Aramızda bu yüzden tartışma çıktı. Kesinlikle darbetmedim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Serhat R.'yi, 'basit yaralama' suçundan 168 adli gün karşılığı olan 3 bin 360 TL cezaya çarptırdı. Hakim, sanığın cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.


YORUMLAR
500
Heyecan olsun diye arama kurtarma ekiplerini 5 saat boyunca dağ taş dolaştırdılar Heyecan olsun diye arama kurtarma ekiplerini 5 saat boyunca dağ taş dolaştırdılar Abdullah Gül, eğitim konusuna değindi: Üniversite sınav sonuçlarına baktığımızda hiç iç açıcı bir durum yok Abdullah Gül, eğitim konusuna değindi: Üniversite sınav sonuçlarına baktığımızda hiç iç açıcı bir durum yok
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Kayseri, Hakim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Yemeği yaktın' tartışmasında eşini darbeden kocaya para cezası - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:45 İspanyol devi Barcelona'da 'W' krizi! Yeni transfer Lewandowski'nin formaları bekletiliyor
10:33 Kayınbabası tarafından bıçaklanan damat, yakınlarıyla saldırganın evini basınca kurşunlandı
10:29 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar baskısı arttı! Yükselmeye başladı
10:23 Korkunç cinayet! Tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptılar
10:20 Meral Akşener'le sohbet eden genç "Abi" dedi! Aldığı yanıt yüzleri güldürdü
10:10 Galatasaray'ın Grillitsch transferine 'maaş' engeli! Orta yol için uğraşılıyor
10:10 İBB'den koronavirüs açıklaması: Maske zorunluğu, toplu taşıma araçlarında ve kapalı ortamlarda yeniden yürürlüğe konmalı
09:59 İş yerini üç kez soyduğu yetmedi! Bir de tuvaletini yaparken kameraya yakalandı
09:35 Ruslar Avrupa'ya gaz verdi! Fiyatlar düşüyor
09:35 Zorunlu kapatma yeniden mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 10:51:49. #1.12#
SON DAKİKA: 'Yemeği yaktın' tartışmasında eşini darbeden kocaya para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement