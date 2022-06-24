Yemeği yiyen adam parasını ödemeyince lokanta sahibi deliye döndü! Tartışma yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü - Son Dakika
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Yemeği yiyen adam parasını ödemeyince lokanta sahibi deliye döndü! Tartışma yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü

24.06.2022 09:31

Sultanbeyli'de bir müşteri, girdiği lokantada yediği yemeğin parasını ödemeyince ortalık gerildi. Lokanta çalışanları ile müşteri arasında çıkan tartışma, yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da bir lokantaya gelen yabancı uyruklu müşteri, yediklerinin parasını ödemek istemeyince iş yeri çalışanları ile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede sopa ve kemerin kullanıldığı yumruklu kavgaya dönüştü. O esnada kavgaya tanık olan mahalleli, tarafları ayırmak için çaba sarf etti.

MÜŞTERİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yediklerinin parasını ödemeyen ve işyeri çalışanlarına saldıran müşteriyi gözaltına aldı.

SOPALI KAVGA KAMERAYA YANSIDI

İş yeri çalışanları ile müşteri arasında çıkan kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yeri çalışanları ile müşterinin yumruklu kavga ettiği kavga sonrası yabancı uyruklu müşterinin eline kemer ve demir sopa aldığı, vatandaşların ise kavganın büyümesini engellediği görülüyor.

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Kaynak: İHA

İstanbul, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yemeği yiyen adam parasını ödemeyince lokanta sahibi deliye döndü! Tartışma yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü - Son Dakika

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