Son Dakika Haberleri: Yemeğin salçasını erkekler yapıyor
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Yemeğin salçasını erkekler yapıyor

3 saat önce

Bursa'da salçaya erkek eli değdi.

Yemeğin salçasını erkekler yapıyor, System.String[]

Bursa'da salçaya erkek eli değdi. Odun ateşinde saatlerce dev kazanlarda domates suyu karıştıran erkekler, "Yemeğin salçasını erkekler yapar" dedi.


Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kadınların odun ateşinde saatler süren salça nöbetini erkekler devraldı. 250 liraya 50 kilo salça yapan iki kafadar komşu, saatlerce odun ateşinde pişirdikleri ev yapımı salçaları mahallede satmaya başladı.


50 kilo salçayı 250 liraya mal eden vatandaşın salça mesaisi devam ediyor. Salça yapan vatandaşlar, domates hasadının başlamasıyla birlikte soluğu kazan başında aldı. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaş konserve hazırlıklarına başladı. Domates hasadını da fırsat bilen vatandaşlar, en uygun fiyata en çok salçayı üretmek için çalışıyor. Bursalı vatandaşlar salça için kazanların başına geçerek saatlerce domates kaynattı.


Küf ve bakteriyi geç tutması ve tamamen ev yapımı olması yönünden son derece sağlıklı bir gıda olarak kabul edilen geleneksel ev yapımı salça için kollar sıvandı. Bursa'da organik olması sebebiyle tercih edilen salça, ekonomik oluşu sayesinde de mutfakların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.


Bursalı vatandaşlar 150 kilo domates ve 50 kilo biberden yaklaşık 50 kilo salça elde ediyor. 250 lira gibi bir paraya mal olan salça vatandaşın hem sağlığına hem de cebine iyi geliyor. - BURSA

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:14 Kaynak: İHA
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