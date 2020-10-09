Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini bıçakladı - Son Dakika

Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini bıçakladı

09.10.2020 08:06
Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini bıçakladı, System.String[]

BURSA'da 46 yaşındaki Nazım T. ile 23 yaşındaki dini nikahlı eşi Merve A. arasında çıkan 'yemeğin tuzu az' tartışması kavgaya dönüştü.

BURSA'da 46 yaşındaki Nazım T. ile 23 yaşındaki dini nikahlı eşi Merve A. arasında çıkan 'yemeğin tuzu az' tartışması kavgaya dönüştü. Eşinin tepkisine öfkelenen Merve A. mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Nazım T.'yi göğsünden yaraladı.

Olay, gece saat 12.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi 5. Güzel sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İş yerinden evine gelen Nazım T. yemek için 2 yıllık dini nikahlı eşi Merve A.'nın hazırladığı sofraya oturdu. Eşi Merve A.'nın hazırladığı yemeğin tuzunu az bulan Nazım T. eşini uyardı. Bu nedenle çift tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sırasında Nazım T. imam nikahlı eşinin üzerine yürürken Merve A. mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Nazım T.'yi göğsünden yaraladı. Nazım T. kanlar içinde yere yığılırken eşinin durumunu gören Merve A. durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan Nazım T., polis ekiplerine bıçağı kendi kendine sapladığını söylerken Merve A. eşini tartışma sırasında bıçakladığını itiraf etti.  Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Nazım T., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan Nazım T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Merve A. kendisini görüntüleyen basın mensuplarının 'Eşinizi neden bıçakladınız?" sorusuna, "Sen sor diye bıçakladım." diye cevap verdi. Gözaltına alınan 1 çocuk annesi Merve A.'nın emniyetteki işlemleri sürerken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini bıçakladı
Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini bıçakladı
Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini bıçakladı
Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini bıçakladı
Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini bıçakladı
Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini bıçakladı

Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini bıçakladı - Son Dakika

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