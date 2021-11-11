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'YEMEĞİNE UYKU İLACI ATIP 4 ÇOCUĞUYLA EVDEN KAÇTI' İDDİASI - Son Dakika

'YEMEĞİNE UYKU İLACI ATIP 4 ÇOCUĞUYLA EVDEN KAÇTI' İDDİASI

11.11.2021 12:10

MANİSA'da Fesih Çelik'in (51) kendisini uyku ilacı ile uyutup kaçtığını iddia ettiği eşi Dilek Çelik (42) ve beraberinde götürdüğü 4 çocuğundan 1 aydır haber alınamıyor.

MANİSA'da Fesih Çelik'in (51) kendisini uyku ilacı ile uyutup kaçtığını iddia ettiği eşi Dilek Çelik (42) ve beraberinde götürdüğü 4 çocuğundan 1 aydır haber alınamıyor. Eşi ve çocuklarının hayatından endişe eden Fesih Çelik, "Bir aydır gözüme uyku girmedi. Bir çocuk gibi ağlıyorum. Çocuklarımın bu şekilde gitmesi beni çok üzdü. Bir an önce eve dönmelerini çok istiyorum" dedi.

Yunusemre ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Fesih Çelik, geçen 10 Ekim'de ailesiyle birlikte öğle yemeği yedi. İddiaya göre, kocası Çelik'in yemeğine uyku ilacı atan Dilek Çelik, kızları Elifnur Çelik (18), Zeynep Nur Çelik (6) ve oğulları Yusuf Çelik (14), Bilal Çelik (11) ile ortadan kayboldu. Saat 23.00 sıralarında kendine gelen Fesih Çelik, geri dönüşüm tesisinde büyük kızı ile çalışan eşi ve çocuklarını evde göremedi. Telefonunu kapalı olduğu için eşine ulaşamayan Çelik, polise kayıp başvurusunda bulundu.

KIZININ ERKEK ARKADAŞI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yapılan araştırmalar sonucu en son İstanbul Esenler Otogarı'na gittikleri görülen Dilek Çelik'in ve çocuklarının yanında Elifnur Çelik'in erkek arkadaşı Y.A.'nın da olduğu tespit edildi. Baba Çelik, kızının erkek arkadaşı Y.A.'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürüp, 13 Ekim'de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eşi ve çocuklarının hayatından endişe eden Çelik, bir aydır her yerde ailesini arıyor.

'ÇARESİZ BEKLİYORUM'

Yaşadığı olayı anlatan Fesih Çelik, "Ailemle birlikte öğle yemeği yedik. Sanırım ya yemeğime ya da meyve suyuna ilaç attılar. İlaç verdikleri zaman yatağımı serdiler. İlaç etkisiyle ayaklarımı sanki bıçakla kesiyor gibi acı hissettim. O arada 'dışarı çıkma ne olur ne olmaz' şeklinde sesler duydum. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde, evin ışıkları yanıyordu ve televizyon kapalıydı. Evde kimseyi göremeyince, kapıya yöneldim. Anahtar dışarıda, kapı açıktı. Eşim, çocuklarımı da alarak gitmiş. Karakola ve savcılığa giderek şikayetçi oldum. Çocuklarımın yanında bir de kızımın uyuşturucu bağımlısı erkek arkadaşı da var. Bu nedenle çocuklarımın hayatından endişeliyim" diye konuştu

'ÇOCUK GİBİ AĞLIYORUM'

Eşi ve çocuklarıyla hiç sorun yaşamadığını ve eşinin gideceğini hiç belli etmediğini söyleyen Çelik, "Eşime o gün bu gündür hiç ulaşamadım. Telefonlarını da kapatmışlar. Çaresiz bekliyorum. Hadi diyelim, o çocuk kızımı götürdü. Eşim neden onlarla gitti. 30 bin TL kadar birikmiş paramız vardı, giderken onu da götürmüş. Böyle bir durum olacağını kesinlikle hiçbir şekilde belli etmediler. Bir aydır gözüme uyku girmedi, tüm düzenim bozuldu. Evde çocuk gibi ağlıyorum. Çocuklarımın bu şekilde gitmesi beni çok üzdü. Bir an önce eve dönmelerini çok istiyorum. Ailemi gören, yerini bilenler bana yardımcı olsun" dedi.

'YEMEĞİNE UYKU İLACI ATIP 4 ÇOCUĞUYLA EVDEN KAÇTI' İDDİASI
'YEMEĞİNE UYKU İLACI ATIP 4 ÇOCUĞUYLA EVDEN KAÇTI' İDDİASI
'YEMEĞİNE UYKU İLACI ATIP 4 ÇOCUĞUYLA EVDEN KAÇTI' İDDİASI
'YEMEĞİNE UYKU İLACI ATIP 4 ÇOCUĞUYLA EVDEN KAÇTI' İDDİASI

Dilek Çelik, İnşaat, İlaç, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'YEMEĞİNE UYKU İLACI ATIP 4 ÇOCUĞUYLA EVDEN KAÇTI' İDDİASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'YEMEĞİNE UYKU İLACI ATIP 4 ÇOCUĞUYLA EVDEN KAÇTI' İDDİASI - Son Dakika
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