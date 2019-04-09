Yemeğini Bırakıp Kaşıkla Öğrencinin Hayatını Kurtardı

Burdur'da Epilepsi hastası olan ve cadde üzerinde fenalaşarak dili boğazına kaçan üniversite öğrencisine o anda bölgede yemek yiyen bir doktor tarafından kaşıkla müdahale edildi.

Burdur'da Epilepsi hastası olan ve cadde üzerinde fenalaşarak dili boğazına kaçan üniversite öğrencisine o anda bölgede yemek yiyen bir doktor tarafından kaşıkla müdahale edildi. Öğrenci, olay yerine gelen 112 acil sağlık servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Olay, dün akşam saatlerinde Burdur Merkez Adliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Burdur'a gelen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Ezgi Azel Ç., Adliye Caddesi üzerinde ilerlerken birden fenalaştı. Epilepsi hastası olan üniversite öğrencisi cadde kenarında getirdiği valizlerin arasında yola yığıldı. Cadde üzerinde bir lokantada akşam yemeği yiyen Edirne İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Furkan Ural, yemeğini bırakıp yerde yatan hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Kriz geçiren öğrencinin ağzından kan geldiğini ve ağzının açılmadığını gören Dr. Ural, yemek yediği lokantadan getirttiği kaşıkla hastaya ilk müdahalesini yaptı. Dr. Ural, 112 ekipleri gelene kadar hastanın başından ayrılmadı. Azel Ç., olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. - BURDUR

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