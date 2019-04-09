Son Dakika Haberleri: Yemeğini Bırakıp Kaşıkla Öğrencinin Hayatını Kurtardı

Yemeğini Bırakıp Kaşıkla Öğrencinin Hayatını Kurtardı

1 saat önce

Yemeğini bırakıp kaşıkla öğrencinin hayatını kurtardı 'İyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş' deyimi Burdur' da gerçek olduBURDUR - Burdur'da Epilepsi hastası olan ve cadde üzerinde fenalaşan ve dili boğazına kaçan üniversite öğrencisine o anda bölgede yemek yiyen bir doktor...

Yemeğini bırakıp kaşıkla öğrencinin hayatını kurtardı
'İyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş' deyimi Burdur' da gerçek oldu

BURDUR - Burdur'da Epilepsi hastası olan ve cadde üzerinde fenalaşan ve dili boğazına kaçan üniversite öğrencisine o anda bölgede yemek yiyen bir doktor tarafından kaşıkla müdahale edildi. Öğrenci, olay yerine gelen 112 acil sağlık servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay dün akşam saatlerinde Burdur Merkez Adliye Caddesi üzerinde meydana gledi. Edinilen bilgiye göre Antalya'dan Burdur'a gelen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Ezgi Azel Ç. Adliye Caddesi üzerinde ilerlerken birden fenalaştı. Epilepsi hastası olan üniversite öğrencisi cadde kenarında getirdiği valizlerin arasında yola yığıldı. Cadde üzerinde bir lokantada akşam yemeği yiyen Edirne İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Furkan Ural yemeğini bırakıp yerde yatan hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Kriz geçiren Üniversite öğrencisini Ezgi Azel Ç. nin ağzından kan geldiğini ve ağzının açılmadığını gören Dr Ural, yemek yediği lokantadan getirttiği kaşıkla hastaya ilk müdahalesini yaptı. Dr. Ural, 112 ekipleri gelene kadar hastanın başından ayrılmadı. Azel Ç., olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:54 Kaynak: İHA

Burdur, Genel
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