Yemeğini Bırakıp Kaşıkla Öğrencinin Hayatını Kurtardı
1 saat önce
Yemeğini bırakıp kaşıkla öğrencinin hayatını kurtardı 'İyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş' deyimi Burdur' da gerçek olduBURDUR - Burdur'da Epilepsi hastası olan ve cadde üzerinde fenalaşan ve dili boğazına kaçan üniversite öğrencisine o anda bölgede yemek yiyen bir doktor...
Yemeğini bırakıp kaşıkla öğrencinin hayatını kurtardı
'İyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş' deyimi Burdur
' da gerçek oldu
BURDUR - Burdur'da Epilepsi hastası olan ve cadde üzerinde fenalaşan ve dili boğazına kaçan üniversite öğrencisine o anda bölgede yemek yiyen bir doktor tarafından kaşıkla müdahale edildi. Öğrenci, olay yerine gelen 112 acil sağlık servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay dün akşam saatlerinde Burdur Merkez
Adliye Caddesi üzerinde meydana gledi. Edinilen bilgiye göre Antalya
'dan Burdur'a gelen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
öğrencisi Ezgi Azel Ç. Adliye Caddesi üzerinde ilerlerken birden fenalaştı. Epilepsi hastası olan üniversite öğrencisi cadde kenarında getirdiği valizlerin arasında yola yığıldı. Cadde üzerinde bir lokantada akşam yemeği yiyen Edirne
İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Furkan Ural yemeğini bırakıp yerde yatan hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Kriz geçiren Üniversite öğrencisini Ezgi Azel Ç. nin ağzından kan geldiğini ve ağzının açılmadığını gören Dr Ural, yemek yediği lokantadan getirttiği kaşıkla hastaya ilk müdahalesini yaptı. Dr. Ural, 112 ekipleri gelene kadar hastanın başından ayrılmadı. Azel Ç., olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi
Acil servisine kaldırıldı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:54 Kaynak: İHA
CHP'li Başkanın Odasındaki Erdoğan Portresi Dikkat Çekti
İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç
"Analarını Belleyeceğiz" Diyen MHP'li Nihat Atlı'nın Başkanlığı Düşürüldü!