Son Dakika Haberleri: Yemeğini köpekle paylaşan çocuğa Kaymakam Çam'dan ödül
Son Dakika Yaşam Yemeğini köpekle paylaşan çocuğa Kaymakam Çam'dan ödül - Son Dakika

Yemeğini köpekle paylaşan çocuğa Kaymakam Çam'dan ödül

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, sokak köpekleri ile yiyeceğini paylaşan Efe Deniz Aydın'ı altınla ödüllendirdi.

Yemeğini köpekle paylaşan çocuğa Kaymakam Çam'dan ödül, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, sokak köpekleri ile yiyeceğini paylaşan Efe Deniz Aydın'ı altınla ödüllendirdi.


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Efe Deniz Aydın'ı makamında ağırladı. Efe'nin yediği dönerin yarısını bir tabağa koyarak 2 köpek ile paylaşması Kaymakam Çam'ı duygulandırdı. Efe'yi çeyrek altınla ödüllendiren Kaymakam Çam, kendisini davranışından dolayı kutladı.


Kendi elleri ile 2 sokak köpeğini doyurduğunu söyleyen Aydın, "Yemek yerken köpekler bana bakıyordu. Bende aç olduklarını anladım ve tavuk dönerimi onlarla paylaştım" dedi.


Efe'yi hayvana gösterdiği merhameti için ödüllendirdiğini anlatan Kaymakam Çam, "Ahirette de Allah sana bu davranışının karşılığını verecektir. Hayvan sevginin devam etsin. Aferin çocuk, çok iyi bir örnek olarak aklımda kalacaksın" diye konuştu. - MARDİN

Hüseyin Çam, Deniz Aydın, Aydın, EFE, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:11 Kaynak: İHA
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