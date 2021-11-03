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Yemeğini yerken başına çarpan tenteyle neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Yemeğini yerken başına çarpan tenteyle neye uğradığını şaşırdı

03.11.2021 10:08

Sarıyer'de önceki gün şiddetlenen rüzgar nedeniyle uçan tente, lokantada yemek yiyen bir kadının başına düştü.

İstanbul'da yağmurlu ve rüzgarlı havalar kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Sarıyer'de ise yemek yiyen bir kadının başına tente düştü. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TENTE SALLANMAYA BAŞLADI

Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir kadın restorana gelerek yemeğe başladı. Bir süre sonra çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle tente sallanmaya başladı. Çalışanların düşmesini engellemek için yoğun çaba sarf ettiği tente, bir süre sonra devrildi. O esnada altında olan kadın, tentenin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

YEMEK YEDİĞİ SIRADA ÜZERİNE DÜŞTÜ

Olayın ardından yaralı kadını tentenin altından çıkartan çalışanlar ilk müdahaleyi de yaptı. Yaralı kadın ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipler ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Son lokmasını boğazına atarken başına çarpan sert cisimle neye uğradığını şaşırdı
Yemeğini yerken başına çarpan tenteyle neye uğradığını şaşırdı

Cumhuriyet Mahallesi, İstanbul, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yemeğini yerken başına çarpan tenteyle neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemeğini yerken başına çarpan tenteyle neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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