Yemek aramaya inen ayıların köpek sürüsü ile kavgası kameralarda - Son Dakika
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Yemek aramaya inen ayıların köpek sürüsü ile kavgası kameralarda

27.04.2022 11:02

Uludağ'da aç kalan ayılar çöp konteynerlerinde yiyecek ararken, çevredeki köpeklerle yaptıkları kavga ise kameralara yansıdı.

Uludağ'da aç kalan ayılar çöp konteynerlerinde yiyecek ararken, çevredeki köpeklerle yaptıkları kavga ise kameralara yansıdı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da aç kalan ayılar, yemek aramak için oteller bölgesindeki çöp konteynerlerini kurcalamaya başladı. Çöp kovalarını deviren ayılar, vatandaşlar ve otellerin attığı artıkları yemeye çalıştığında köpeklerin saldırısına uğradı. Ayılardan biri köpekleri kendilerine yaklaşmaması için oyalarken, diğer ayı ise çöpleri karıştırmaya devam etti. Yemek arayan ayılar ile köpek sürüsünün bu kavgası ise saniye saniye kameralara yansıdı.

(Ali Kamur - Abdullah Uğur - İHA)

Yemek aramaya inen ayıların köpek sürüsü ile kavgası kameralarda
Yemek aramaya inen ayıların köpek sürüsü ile kavgası kameralarda
Yemek aramaya inen ayıların köpek sürüsü ile kavgası kameralarda
Yemek aramaya inen ayıların köpek sürüsü ile kavgası kameralarda
Yemek aramaya inen ayıların köpek sürüsü ile kavgası kameralarda

YORUMLAR
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Yemek Tarifi, Uludağ, kavga, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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