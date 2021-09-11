Üye Girişi
Yemek bile yiyemiyordu; Türkiye'de sağlığına kavuştu - Son Dakika

Yemek bile yiyemiyordu; Türkiye'de sağlığına kavuştu

11.09.2021 10:35
Yemek bile yiyemiyordu; Türkiye'de sağlığına kavuştu, System.String[]

GÜRCİSTAN'DA yemek borusu kanseri teşhisiyle tümör ameliyatı geçiren Bezhan Metreveli, ameliyat sonrasında yemek borusunda oluşan kaçak nedeniyle hiçbir şey yiyemez hale geldi.

GÜRCİSTAN'DA yemek borusu kanseri teşhisiyle tümör ameliyatı geçiren Bezhan Metreveli, ameliyat sonrasında yemek borusunda oluşan kaçak nedeniyle hiçbir şey yiyemez hale geldi. Defalarca gerçekleştirilen ameliyatlar sonrasında sağlığına kavuşamayan Metreveli, tedavi için Türkiye'ye getirildi. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Uğur Korkmaz tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası sağlığına kavuşan genç adam, haftalar sonra ilk yemeğini Türkiye'de yedi.

Gürcistan'ın Tiflis şehrinde yaşayan 44 yaşındaki Bezhan Metreveli'nin hayatı, kendisine yemek borusu (özafagus) kanseri teşhisi konulduktan sonra tamamıyla değişti. Yemek borusunda oluşan tümörün alınması için operasyon geçiren Metreveli'nin, ameliyattan sonra şikayetleri devam etti. Şikayetleri doğrultusunda yapılan tetkikler sonucunda ameliyat sırasında yemek borusunda kaçak oluştuğu tespit edildi. Bu kaçak dolayısıyla yediği-içtiği her şeyin akciğer ve karın boşluğunda toplandığı belirlendi. Oluşan kaçağın giderilmesi için Gürcistan'da defalarca operasyon geçiren Bezhan Metreveli'nin şikayetleri, yapılan işlemler sonrasında daha da artış gösterdi. Tedavi dolayısıyla akciğerlerine kateter, karın boşluğuna gastrostomi tüpü ve bağırsağına jejunostomi tüpü takılan Metreveli, 2 hafta boyunca bağırsaklarından tüp yardımıyla beslendi. Ağızdan beslenmeyi tamamen hayatından çıkartmak zorunda kalan Metreveli, enfeksiyon değerlerinin de yüksek çıkmasının ardından Türkiye'de tedavi olmaya karar verdi.

"VÜCUDUNDAKİ TÜM TÜPLERDEN KURTULDU"

Adatıp İstanbul Hastanesi'ne başvuran Bezhan Metreveli, Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Uğur Korkmaz tarafından yapılan değerlendirmelerden sonra endoskopi işlemine alındı. Yapılan endoskopi işlemi sonrasında hastanın durumu ile ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Uğur Korkmaz şunları söyledi:

"Hastamız hastanemize geldiğinde enfeksiyon değerleri çok yüksekti ve 2 hafta önce ağızdan beslenme tamamen kesilmişti. Yapılan endoskopi sonucuna göre hastanın yemek borusunda 3 cm boyutunda bir kaçak tespit edildi. Hastamızı hiç bekletmeden endoskopik işleme aldık ve yemek borusuna metalik stent yerleştirerek kaçak alanını kapattık. Akabinde birkaç kez daha endoskopik işlem yapıldı. Hastamızın vücudundaki diğer tüpler de çıkartıldı. Yapılan bu işlem sonrasında hastamız önce sıvı alımına, sonraki günlerde ise yumuşak beslenmeye geçti. İzleyen sürecin devamında hastamızın stent askısı çıkartıldı ve 3 hafta sonra ise yemek borusuna yerleştirilen metalik stentin çıkartılması planlanmaktadır. Böylelikle hastamızın vücudunda yabancı hiçbir cisim kalmayacak."

"İYİLEŞEBİLECEĞİME İHTİMAL VERMİYORDUM"

Ülkesine sağlıklı bir şekilde dönmenin mutluluğunu yaşayan Bezhan Metreveli, yaşadığı süreç ile ilgili, "Gürcistan'da defalarca geçirdiğim operasyonlar sonrasında iyileşebileceğime olan inancım azalmıştı. Haftalarca yemek yiyemediğim için kilo kaybetmeye de başlamıştım. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine çareyi Türkiye'de aramaya karar verdim ve bu kararımdan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Doç. Dr. Uğur Korkmaz ve ekibine teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.


Yemek bile yiyemiyordu; Türkiye'de sağlığına kavuştu
Yemek bile yiyemiyordu; Türkiye'de sağlığına kavuştu

Yemek Tarifi, Gürcistan, Türkiye, Tümör, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Yemek bile yiyemiyordu; Türkiye'de sağlığına kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergen Yalçın'ın 11:59 Sergen Yalçın'ın "Sen kimsin Bloomberg?" diye hedef aldığı Uilenberg'den cevap: Yanlış anlaşıldım Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng'i reddetti: Kadına şiddet uygulayan biriyle işim yok 11:46 Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng'i reddetti: Kadına şiddet uygulayan biriyle işim yok Yaya geçidinde araba çarptı, biraz önce sağlıklı çıktığı hastaneye yaralı olarak geri götürüldü 11:27 Yaya geçidinde araba çarptı, biraz önce sağlıklı çıktığı hastaneye yaralı olarak geri götürüldü
Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi 11:20 Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti 10:53 Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti Erbakan Malkoç, girişimciler için başarının sırrını üç maddede özetledi 10:51 Erbakan Malkoç, girişimciler için başarının sırrını üç maddede özetledi
Yün yorgana talep çok, yapan yok! Aylar sonrasına sipariş alıyorlar 10:47 Yün yorgana talep çok, yapan yok! Aylar sonrasına sipariş alıyorlar Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti 09:58 Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
11:29 Arda Turan'dan, Fatih Terim sorusuna duygusal cevap
11:22 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü
11:21 Ali Akman fırtına gibi esti! Johan Cruyff Ödülü'nü Türk forvet kazandı
11:20 Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi
11:00 Bebeğinin su dolu temizlik kovasına koyarak ölümüne neden olan kadın, beraat etti
10:52 Eski nişanlısını rahatsız edince, kuzenler duruma müdahale etti! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar
10:51 Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Burak Kapacak, kulüp televizyonuna konuştu: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur
10:49 Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti
10:28 Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı
10:10 Trump'tan ABD Başkanı Joe Biden'a ilginç boks göndermesi: Birkaç saniyede yere sererim
Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun         
12:10
MEB, MEB, "Kadıköy Anadolu Lisesi'ne düşük puanla öğrenci nakledildi" iddiası sonrasında soruşturma başlattı         
11:49
Son Dakika! İdlib'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı Son Dakika! İdlib'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı         
11:28
28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü         
11:23
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" dedi, gerçek bambaşka çıktı         
10:54
Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı         
10:53
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı         
10:29
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
00:38
Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
00:07
Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı         
22:55
63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü 63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
19:05
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi         
16:17
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı         
16:17
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı         
14:16
100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor 100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 12:29:54. #1.13#
SON DAKİKA: Yemek bile yiyemiyordu; Türkiye'de sağlığına kavuştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement