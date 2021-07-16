Yemek borusu doğuştan kapalı 1 yaşındaki hasta robotik cerrahi ile sağlığına kavuştu - Son Dakika

Yemek borusu kapalı olarak dünyaya gelen 1 yaşındaki hasta, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde uygulanan ileri düzey robotik cerrahi yöntemi sayesinde artık "ağızdan beslenip yutkunabilmeye" başladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, minik hasta, Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dökümcü, daha önce bir başka hastanede, yemek borusu ile boynun yakınlaştırılması ve tüp mide ameliyatlarından geçen 1 yaşındaki hastaya ailenin de onayıyla robotik cerrahi yöntemi uygulamaya karar verdiklerini aktardı.

Doğumdan sonra "uç uca getirilemeyen uzun aralıklı özofagus atrezisi" hastalarında mide çekme ameliyatlarının 40 yıldır uygulandığını kaydeden Dökümcü, şu bilgileri verdi:

"2007'de ise ilk çok delikli kapalı yöntemle mide çekme ameliyatı gerçekleştirildi. Dünyadaki ilk göbek içinden tek delikli izsiz kapalı yöntemle mide çekme ameliyatını kliniğimizde 2019 yılında gerçekleştirip bilimsel dergide yayımladık. Robotik mide çekme ameliyatı günümüze dek sadece erişkinlerde yemek borusu kanserleri için sınırlı merkezde uygulanmıştı. Hastamızın 1 yaşında ve özofagus atrezisi tanısı olması nedenleriyle dünyada bu ameliyat uygulanmış ilk ve en küçük hastadır."

Öte yandan, ekibi ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da hastanın, ameliyatın altıncı gününden itibaren ağızdan beslenir hale geldiğini, bu başarıdan dolayı gururlu olduklarını ifade etti.