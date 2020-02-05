Yemek borusu gelişmeyen bebek, ameliyatla hayata tutundu - Son Dakika
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Yemek borusu gelişmeyen bebek, ameliyatla hayata tutundu

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, yemek borusunun büyük bir kısmı gelişmemiş olarak dünyaya gelen 8 aylık Mehmet bebek, Kayseri'de özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatla yaşama sarıldı.

Yemek borusu gelişmeyen bebek, ameliyatla hayata tutundu, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta, yemek borusunun büyük bir kısmı gelişmemiş olarak dünyaya gelen 8 aylık Mehmet bebek, Kayseri'de özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatla yaşama sarıldı.

Kahramanmaraş'ta Halil İbrahim-Halime Yardımcı çifti, geçen yıl ikinci kez çocuk sahibi olmanın heyecanını yaşadı. Ancak çift, yutma sorunu olduğunu gözlemledikleri bebekleri Mehmet'i hastaneye götürdü. Burada yapılan tetkiklerde, küçük bebeğin doğuştan yemek borusunun büyük bir bölümünün olmadığı anlaşıldı. Bebeğin midesine dışarıdan tüple beslenmesi için gastrostomi işlemi yapıldı ve gelişimine bağlı olarak 6 ay sonra ameliyat olabileceği söylendi. Bunun üzerine özel bir firmada işçi olarak çalışan baba Halil İbrahim Yardımcı, Memorial Kayseri Hastanesi'ne başvurdu. Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın ve ekibi tarafından kapalı ameliyat yöntemiyle (minimal invaziv cerrahi) bebeğin yemek borusunun kapalı olan iki ucu birleştirildi. Ameliyatın ardından hastanede tedavi altında tutulan Mehmet bebek sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın, doğuştan yemek borusu olmayan bebeklerin yaşama oranının uygun cerrahiyle yüksek olduğunu belirterek, "Bu tür anomalilerin düzeltilmesinde, açık ameliyat yöntemi yerine, 'minimal invaziv cerrahi' ile düzeltilme yapılması çok avantajlıdır" dedi.

Göğüste 3 adet 3 milimetrelik delik açarak, yemek borusunun iki ucu arasındaki yaklaşık 8 santimetrelik mesafeyi birleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Küçükaydın, "Mehmet'in ameliyatından sonra 32 gün süren yoğun bakım sürecinde Uzman Doktor Mustafa Armut ve yoğun bakım ünitesi çalışanlarının büyük başarısı ile bebeğimiz sağlığına kavuştu" diye konuştu.

Baba Halil İbrahim Yardımcı ise, çocuklarının sağlığına kavuştuğu için mutlu olduklarını belirterek, "Bu tür ameliyatların yapılabildiğini öğrendiğimizde çok mutlu olduk. Oğlumuzun sağlığına kavuşmasında, Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın hocamız ve ekibinin yanı sıra yoğun bakım sürecinde oğlumuzla yakından ilgilenen tüm hastane personeline de teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.


Kahramanmaraş, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:15 Kaynak: DHA
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