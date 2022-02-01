Adıyaman merkez Fatih Mahallesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki kent merkezine indi. Yiyecek bulmak isterken, insanlardan ürken tilki bir evin balkonunun altına sığındı.
Burada mahsur kalan tilkiyi gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tilkiyi gizlendiği yerden çıkartmak için uzun uğraşlar verdi.
Ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından tilki gizlendiği yerden çıkartıldı. Tilki doğaya salınmak üzere kafese konuldu. Tilkinin daha sonra doğaya salındığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Yemek bulmak isterken balkonda mahsur kaldı! Tilkinin yardımına ekipler yetişti - Son Dakika