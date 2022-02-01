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Yemek bulmak isterken balkonda mahsur kaldı! Tilkinin yardımına ekipler yetişti - Son Dakika

Yemek bulmak isterken balkonda mahsur kaldı! Tilkinin yardımına ekipler yetişti

01.02.2022 16:11

Adıyaman'da yiyecek bulmak için kent merkezine inen tilki bir evin balkon altında mahsur kaldı. Saatler süren uğraşlar sonucunda İtfaiye tilkiyi mahsur kaldığı yerden kurtararak doğaya saldı.

Adıyaman merkez Fatih Mahallesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki kent merkezine indi. Yiyecek bulmak isterken, insanlardan ürken tilki bir evin balkonunun altına sığındı.

MAHSUR KALDI

Burada mahsur kalan tilkiyi gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tilkiyi gizlendiği yerden çıkartmak için uzun uğraşlar verdi.

Yemek bulmak için şehre inen tilki balkonda mahsur kaldı! Ekipler kurtarmak için seferber oldu

SAATLER SONRA KURTARILABİLDİ

Ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından tilki gizlendiği yerden çıkartıldı. Tilki doğaya salınmak üzere kafese konuldu. Tilkinin daha sonra doğaya salındığı öğrenildi.

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Adıyaman, İtfaiye, Fatih, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yemek bulmak isterken balkonda mahsur kaldı! Tilkinin yardımına ekipler yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemek bulmak isterken balkonda mahsur kaldı! Tilkinin yardımına ekipler yetişti - Son Dakika
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