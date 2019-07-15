Yemek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı
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Yemek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı Yemek almak isteyen vatandaşlar tezgahı devirdi, arada kalanlar zor anlar yaşadıKAYSERİ - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için okutulan mevlit sonrasında yemek dağıtımında izdiham yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:11 Kaynak: İHA
Yemek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı
Yemek almak isteyen vatandaşlar tezgahı devirdi, arada kalanlar zor anlar yaşadı
KAYSERİ - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için okutulan mevlit sonrasında yemek dağıtımında izdiham yaşandı. Kayseri
'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hunat Camii'nde mevlit okutuldu. Öğle namazının kılınmasının ardından cami avlusunda yemek dağıtıldı. Yemek dağıtımında sırayı beklemek istemeyen vatandaşlar, yemekleri alabilmek için izdiham çıkardı.
Yaşanan izdihamda kucağında çocuğu ile yemek almaya çalışan bir kişi büyük zorluk yaşarken, görevliler kalabalığı önlemede güçlük çekti. Yaşanan izdiham nedeniyle tezgah ve kasalar devrilirken, izdiham yemeğin bitmesiyle sona erdi.
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