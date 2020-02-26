Yemek dağıtmak için girdiği hasta odalarından hırsızlık yapan şüpheli kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemek dağıtmak için girdiği hasta odalarından hırsızlık yapan şüpheli kamerada - Son Dakika

Yemek dağıtmak için girdiği hasta odalarından hırsızlık yapan şüpheli kamerada

7 saat önce

PENDİK'te özel bir hastanede yemek dağıtımı yapan garson girdiği hasta odalarından cep telefonu ve saat çaldı.

PENDİK'te özel bir hastanede yemek dağıtımı yapan garson girdiği hasta odalarından cep telefonu ve saat çaldı. Şüpheli güvenlik kamerası incelemelerinin ardından yakalandı.

Pendik'te bulunan özel bir hastanede 1 Şubat günü Gamze Ö. isimli hastanın kol saati, 3 Şubat günü Nizamettin S. isimli hastaya ait cep telefonu ve 4 Şubat günü de hasta yakını Hanife D.'ye ait cep telefonu çalındı. Özel hastanede arka arkaya hırsızlıkların yaşanmasının üzerine hastane yetkilileri emniyete ihbarda bulundu. Hastanenin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, hastaların ve hasta yakının eşyalarını çalan kişinin hastanede yemek dağıtımı yapan özel bir yemek şirketinde garson olarak çalışan Zeynel T. (19) olduğunu belirledi. Şüpheli hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Zeynel T., emniyetteki ifadesinde cep telefonlarını ve saati çaldığını kabul ederken, bir cep telefonunu ve saati geri teslim edebileceğini fakat bir telefonu Velibaba Mahallesindeki bir caminin arkasında bulunan yer altı konteynırına attığını ifade etti. Emniyet ekipleri, şüphelinin attığı telefonu da civarda arama yaparak bulurken, iki cep telefonu ve kol saati sahiplerine teslim edildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin hasta odalarına girdiği anlar ise kameralara yansıdı.

Yemek dağıtmak için girdiği hasta odalarından hırsızlık yapan şüpheli kamerada

Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:37 Kaynak: DHA
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