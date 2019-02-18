Son Dakika Haberleri: Yemek İsteyeceğiniz Maskeleri Denedim! ????????

Yemek İsteyeceğiniz Maskeleri Denedim! ????????

35 dakika önce

Bu videoda birbirinden farklı ama bir o kadar da ortak özellikleri olan maskeleri denedim. Peki nedir bu maskelerin ortak özelliği derseniz; hepsinin gıda içerikli olması.

Bu videoda birbirinden farklı ama bir o kadar da ortak özellikleri olan maskeleri denedim. Peki nedir bu maskelerin ortak özelliği derseniz; hepsinin gıda içerikli olması. Bal maskesinden, kırmızı mercimeğe, pirinç maskesinden maş fasulyesine kadar birbirinden ilginç maskeleri deneyimlediğim bir hafta oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:40 Kaynak: Youtube

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