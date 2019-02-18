Yemek İsteyeceğiniz Maskeleri Denedim! ????????

Bu videoda birbirinden farklı ama bir o kadar da ortak özellikleri olan maskeleri denedim. Peki nedir bu maskelerin ortak özelliği derseniz; hepsinin gıda içerikli olması.

Bu videoda birbirinden farklı ama bir o kadar da ortak özellikleri olan maskeleri denedim. Peki nedir bu maskelerin ortak özelliği derseniz; hepsinin gıda içerikli olması. Bal maskesinden, kırmızı mercimeğe, pirinç maskesinden maş fasulyesine kadar birbirinden ilginç maskeleri deneyimlediğim bir hafta oldu.

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