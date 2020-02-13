Yemek kartlarında denetim artırılmalı
54 dakika önce
Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, yemek kartlarının süper marketlerdeki kullanımlarının daha iyi denetlenmesi gerektiğini belirtti.
Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, yemek kartlarının süper marketlerdeki kullanımlarının daha iyi denetlenmesi gerektiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:59
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