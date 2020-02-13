Yemek kartlarında denetim artırılmalı - Son Dakika
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Yemek kartlarında denetim artırılmalı

54 dakika önce

Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, yemek kartlarının süper marketlerdeki kullanımlarının daha iyi denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Yemek kartlarında denetim artırılmalı, System.String[]

Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, yemek kartlarının süper marketlerdeki kullanımlarının daha iyi denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:59 
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